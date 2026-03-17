Масштабная чистка Петербурга: 1900 кварталов и 100 зон метро обновят к апрелю
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Масштабная чистка Петербурга: 1900 кварталов и 100 зон метро обновят к апрелю

Опубликовано: 17 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Коммунальщики и дорожники должны полностью очистить дворы и территории у метро от песка и мусора.

ГАТИ поручили провести масштабную весеннюю уборку во всех 18 районах Санкт-Петербурга. К концу марта коммунальщики и дорожные службы обязаны полностью убрать песок, мусор с дворов и прилегающих к метро территорий, а при необходимости — промыть поверхности, сообщили в пресс-службе ведомства.​

Задачи распределены через цифровую систему, где исполнители подтверждают выполнение фотоотчетами «до и после».

Сотрудники ГАТИ контролируют процесс по снимкам с 5000 контрольных точек, покрывающих почти все дворы города. При некачественной работе участки ставят на особый учет до устранения всех недостатков.​

Жилищным агентствам и подразделениям Комитета по транспорту предстоит навести порядок на 1900 кварталах и 100 зонах возле станций метро.

Ранее сообщалось, что Комитет по благоустройству уже начал активную очистку улиц после зимы: дорожники моют тротуары и дороги водой, а для стойких загрязнений применяют специальный моющий состав.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью