Масштабная чистка Петербурга: 1900 кварталов и 100 зон метро обновят к апрелю

ГАТИ поручили провести масштабную весеннюю уборку во всех 18 районах Санкт-Петербурга. К концу марта коммунальщики и дорожные службы обязаны полностью убрать песок, мусор с дворов и прилегающих к метро территорий, а при необходимости — промыть поверхности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Задачи распределены через цифровую систему, где исполнители подтверждают выполнение фотоотчетами «до и после».
Сотрудники ГАТИ контролируют процесс по снимкам с 5000 контрольных точек, покрывающих почти все дворы города. При некачественной работе участки ставят на особый учет до устранения всех недостатков.
Жилищным агентствам и подразделениям Комитета по транспорту предстоит навести порядок на 1900 кварталах и 100 зонах возле станций метро.
Ранее сообщалось, что Комитет по благоустройству уже начал активную очистку улиц после зимы: дорожники моют тротуары и дороги водой, а для стойких загрязнений применяют специальный моющий состав.