Математика с шестью нулями: ученым вручат премии на восемь миллионов за достижения в математике

Опубликовано: 29 ноября 2025 15:51
В России учреждена государственная премия, посвящённая Андрею Николаевичу Колмогорову.

С 2026 года в России появится новая государственная премия, учреждённая в честь Андрея Николаевича Колмогорова. Её будут вручать один раз в три года за значимые открытия в области фундаментальных и прикладных исследований в математике, а также за достижения на стыке математики, механики, физики и информатики. Размер премии составит восемь миллионов рублей.

Как уточнили в пресс-службе правительства, дата вручения приурочена ко Дню математика, который в стране отмечают ежегодно первого декабря. Кандидатами на получение этой награды могут стать учёные, внёсшие вклад в развитие математических дисциплин. Учреждение премии подчёркивает внимание государства к поддержке исследователей и развитию научных направлений.

Андрей Колмогоров, живший с 1903 по 1987 год, считается одним из ведущих советских математиков прошлого века. Он стоял у истоков современной вероятностной теории, а также проявил себя в топологии, геометрии, математической логике и механике. Кроме этого, он внёс весомый вклад в развитие теории турбулентности и других направлений математики.

Юлия Аликова
