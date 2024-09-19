Размер материнского капитала продолжает расти: в 2025 году рожать станет еще выгоднее

В 2025 году материнский капитал в России снова будет проиндексирован, что приведет к увеличению выплат для семей с детьми. В 2024-ом, например, за рождение первого ребенка родители получают 586 946 рублей, а за второго — дополнительно 188 681 рубль, что в сумме составляет 775 628 рублей для семей с двумя детьми.

Ожидается, что с 2025 года размер материнского капитала вырастет на 6,5%. Это значит, что за первого малыша выплата увеличится до 625 107 рублей, а за второго — до 813 108 рублей. Эти изменения направлены на поддержку семей и улучшение их финансового положения в условиях инфляции и роста цен на жилье и другие товары.

Материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования детьми или формирования пенсии матери. Такие ежегодные индексации помогают сохранить покупательную способность этих средств и предоставить семьям больше возможностей для инвестиций в будущее.