Не роскошь, а необходимость: как рассчитывают пенсии российских парламентариев

Светлана Журова, олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам отметила, что пенсии парламентариев не так высоки, как может показаться.
Основа депутатской пенсии
“Пенсия рассчитывается от оклада, который составляет 90 тысяч рублей”, — заявила Журова.
В беседе со sport24.ru, она подчеркнула, что итоговая сумма пенсии депутата не является рекордной.
“В сумме выходит меньше, чем у послов, судей, некоторых чиновников и многих других категорий граждан”, — добавила она.
От спорта к законам
Светлана Журова — олимпийская чемпионка 2006 года в Турине на дистанции 500 метров, чемпионка мира.
Теперь активно участвует в законодательной деятельности.