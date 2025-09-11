Городовой / Общество / Не роскошь, а необходимость: как рассчитывают пенсии российских парламентариев
Не роскошь, а необходимость: как рассчитывают пенсии российских парламентариев

Опубликовано: 11 сентября 2025 18:32
Светлана Журова
Не роскошь, а необходимость: как рассчитывают пенсии российских парламентариев
globallookpress/ Pavel Kashaev

Представление о чрезвычайно высоких пенсиях парламентариев, возможно, является преувеличенным.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам отметила, что пенсии парламентариев не так высоки, как может показаться.

Основа депутатской пенсии

“Пенсия рассчитывается от оклада, который составляет 90 тысяч рублей”, — заявила Журова.

В беседе со sport24.ru, она подчеркнула, что итоговая сумма пенсии депутата не является рекордной.

“В сумме выходит меньше, чем у послов, судей, некоторых чиновников и многих других категорий граждан”, — добавила она.

От спорта к законам

Светлана Журова — олимпийская чемпионка 2006 года в Турине на дистанции 500 метров, чемпионка мира.

Теперь активно участвует в законодательной деятельности.

Автор:
Ксения Пронина
