Места, где Петербург соприкасается с паранормальным: ведьма Ларина — о живых деревьях, котах и духах на Фонтанке
Эксклюзив
Про Петербург
Места, где Петербург соприкасается с паранормальным: ведьма Ларина — о живых деревьях, котах и духах на Фонтанке

Опубликовано: 19 октября 2025 17:30
ведьма Петербург
Фото: Городовой.ру

Северная столица стоит на костях древних цивилизаций.

Она называет себя «эзотериком-скептиком», но рассказывает вещи, от которых мурашки. Татьяна Ларина — финалистка «Битвы экстрасенсов», ведьма из Петербурга, которая знает, где в городе обитают духи.

Петербург, говорит она, построен на руинах древней цивилизации. Казанский и Исаакий — не просто храмы, а порталы: двери великанского размера, ручки на уровне двух метров.

На Фонтанке вода хранит память о каждом, кто по ней ходил. Стоит спуститься к реке — и время исчезает. В могиле Матроны-Босоножки, уверяет Ларина, можно увидеть, как нарисованные ангелы машут крыльями.

На Малоохтинском кладбище техника барахлит. А в Петергофе, в парке Сергиевка, стоит каменная Голова с идеальными пропорциями, созданная, по словам ведьмы, «машиной, которой тогда не могло быть», передает МК.

Ларина уверена: Петербург — как радиоволна, совпадут частоты — впитаешь его силу, нет — выкинет прочь. Здесь даже коты особенные: видят то, чего человек не должен видеть.

И если утром болит голова — не таблетки, а дуб. «Обнимите дерево — и станет легче», — говорит ведьма. А сама признаётся: ей ближе питерская серость, дождь и туман.
Потому что в этой погоде, как и в самом городе, — всегда есть кто-то ещё.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
