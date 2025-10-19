Городовой / Общество / Хурму едим только по расписанию: почему диетологи советуют есть ее в определенные часы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
4,6 млн на генеральную уборку: Петербург зачистит «Апрашку» Общество
Места, где Петербург соприкасается с паранормальным: ведьма Ларина — о живых деревьях, котах и духах на Фонтанке Общество
«Икра под стеклом, масло в сейфе — что с нами стало?» Петербуржцы о том, почему в магазинах воруют Общество
Тюркское золото: в этой бухте Анталии до сих пор ищут пиратский клад - может и вы рискнете Общество
Монархия и потоп: что Ванга, Глоба и компания напророчили России и Петербургу Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Достопримечательности Транспорт
Категории
Общество Спорт

Хурму едим только по расписанию: почему диетологи советуют есть ее в определенные часы

Опубликовано: 19 октября 2025 18:00
хурма
Хурму едим только по расписанию: почему диетологи советуют есть ее в определенные часы
Фото: Городовой.ру

Вы, скорее всего, нарушали режим не раз.

Нутрициолог Роман Пристанский в беседе с Radio1 поставил хурму на строгий график — утром или днём, но никак не перед сном. Причина проста: в вечерние часы её сахарный всплеск мешает заснуть и тормозит работу гормона роста, который помогает худеть во сне.

Хурма — сладкий источник углеводов, и за четыре часа до сна она превращается из полезного фрукта в лишние калории. Пристанский уточнил, что дело не в запретах, а в балансе: если не превышать дневную норму калорий, хурма не повредит ни фигуре, ни режиму.

А чтобы пользы было больше, эксперт предлагает рецепт: мясная нарезка, козий сыр, кубики хурмы, немного бальзамического уксуса, перец, зелень и соль. Сочетание солёного, сладкого и мясного — «богатый вкус и заряд йода в одном салате».

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще