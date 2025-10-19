Хурму едим только по расписанию: почему диетологи советуют есть ее в определенные часы

Нутрициолог Роман Пристанский в беседе с Radio1 поставил хурму на строгий график — утром или днём, но никак не перед сном. Причина проста: в вечерние часы её сахарный всплеск мешает заснуть и тормозит работу гормона роста, который помогает худеть во сне.
Хурма — сладкий источник углеводов, и за четыре часа до сна она превращается из полезного фрукта в лишние калории. Пристанский уточнил, что дело не в запретах, а в балансе: если не превышать дневную норму калорий, хурма не повредит ни фигуре, ни режиму.
А чтобы пользы было больше, эксперт предлагает рецепт: мясная нарезка, козий сыр, кубики хурмы, немного бальзамического уксуса, перец, зелень и соль. Сочетание солёного, сладкого и мясного — «богатый вкус и заряд йода в одном салате».