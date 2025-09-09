Жемчужина Востока в сердце Александровского парка: где в Царском селе спрятан настоящий кусочек Китая

Этот маленький уголок Азии — отличное место для прогулок, вдохновляющее своей историей и необычной архитектурой.

В Александровском парке Царского Села спрятан небольшой, но очень необычный уголок, который рассказывает о моде на все китайское во времена Екатерины Второй.

Это китайская деревня — настоящий архитектурный миниатюрный Поднебесный мир среди русского пейзажа.

Китайская мода и идея императрицы

В XVIII веке в России, как и в Европе, была популярна мода на все, что связано с китайской культурой и архитектурой.

Екатерина Великая не осталась в стороне и решила создать в Царском Селе целую китайскую деревню. Ее мечта — воссоздать китайскую архитектуру максимально аутентично.

Для этого императрица хотела пригласить настоящего китайского архитектора, но в то время это было сложно технически и дипломатически, пишет tzar.ru.

Как создавали проект

Интересно, что помощь пришла издалека: через российского посла в Лондоне Екатерина получила эскизы пагод, хранящихся в Королевских ботанических садах Кью.

Эти чертежи стали основой для проекта. Строительство поручили Чарльзу Камерону, шотландцу и любимому архитектору императрицы, пишет spb-guide.ru.

Переломный этап при Павле Первом

К сожалению, при жизни Екатерины проект не завершили. Когда власть перешла к ее сыну Павлу Первому, он заморозил строительство.

Император даже распорядился разобрать уже построенные здания, чтобы использовать материалы в другом проекте — строительстве Михайловского замка.

К счастью, это распоряжение не было выполнено.

Возрождение и судьба деревни

При Александре Первом строительство возобновили. По замыслу императора, китайская деревня должна была служить гостевыми домиками для жителей и приезжих.

Один из этих домиков стал даже литературным — в нем знаменитый историк Карамзин писал свою «Историю государства Российского», пишет путеводитель Царского села.

Потери и новое время

В годы Второй мировой войны деревня сильно пострадала и была разрушена. После войны здесь на время разместили коммунальные квартиры.

Сегодня внутри деревни расположены апартаменты, и она постепенно восстанавливается и обновляется.

Кроме самой деревни в Александровском парке можно увидеть целый ансамбль китайских построек. Главная архитектурная изюминка — Большой Каприз, арка с беседкой на вершине.

Атмосфера и вход

Александровский парк открыт для свободного посещения, в отличие от соседнего Екатерининского, где вход платный. У входа в парк на Большом китайском мосту стоят скульптуры китайцев, которые сразу погружают в атмосферу Востока.

Этот маленький уголок Китая в сердце России — отличное место для прогулок, вдохновляющее своей историей и необычной архитектурой.