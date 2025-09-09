Жемчужина Востока в сердце Александровского парка: где в Царском селе спрятан настоящий кусочек Китая

В Александровском парке Царского Села спрятан небольшой, но очень необычный уголок, который рассказывает о моде на все китайское во времена Екатерины Второй.
Это китайская деревня — настоящий архитектурный миниатюрный Поднебесный мир среди русского пейзажа.
Китайская мода и идея императрицы
В XVIII веке в России, как и в Европе, была популярна мода на все, что связано с китайской культурой и архитектурой.
Екатерина Великая не осталась в стороне и решила создать в Царском Селе целую китайскую деревню. Ее мечта — воссоздать китайскую архитектуру максимально аутентично.
Для этого императрица хотела пригласить настоящего китайского архитектора, но в то время это было сложно технически и дипломатически, пишет tzar.ru.
Как создавали проект
Интересно, что помощь пришла издалека: через российского посла в Лондоне Екатерина получила эскизы пагод, хранящихся в Королевских ботанических садах Кью.
Эти чертежи стали основой для проекта. Строительство поручили Чарльзу Камерону, шотландцу и любимому архитектору императрицы, пишет spb-guide.ru.
Переломный этап при Павле Первом
К сожалению, при жизни Екатерины проект не завершили. Когда власть перешла к ее сыну Павлу Первому, он заморозил строительство.
Император даже распорядился разобрать уже построенные здания, чтобы использовать материалы в другом проекте — строительстве Михайловского замка.
К счастью, это распоряжение не было выполнено.
Возрождение и судьба деревни
При Александре Первом строительство возобновили. По замыслу императора, китайская деревня должна была служить гостевыми домиками для жителей и приезжих.
Один из этих домиков стал даже литературным — в нем знаменитый историк Карамзин писал свою «Историю государства Российского», пишет путеводитель Царского села.
Потери и новое время
В годы Второй мировой войны деревня сильно пострадала и была разрушена. После войны здесь на время разместили коммунальные квартиры.
Сегодня внутри деревни расположены апартаменты, и она постепенно восстанавливается и обновляется.
Кроме самой деревни в Александровском парке можно увидеть целый ансамбль китайских построек. Главная архитектурная изюминка — Большой Каприз, арка с беседкой на вершине.
Атмосфера и вход
Александровский парк открыт для свободного посещения, в отличие от соседнего Екатерининского, где вход платный. У входа в парк на Большом китайском мосту стоят скульптуры китайцев, которые сразу погружают в атмосферу Востока.
Этот маленький уголок Китая в сердце России — отличное место для прогулок, вдохновляющее своей историей и необычной архитектурой.