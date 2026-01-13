Городовой / Город / Метро даром: как петербуржцы три дня будут ездить без билета и почему это не подвох
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Pixar обзавидуется: петербургская студия создала шедевр, который не требует глянца — это честно и с душой Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Метро даром: как петербуржцы три дня будут ездить без билета и почему это не подвох

Опубликовано: 13 января 2026 22:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Метро даром: как петербуржцы три дня будут ездить без билета и почему это не подвох
Городовой ру

Ветеранам Санкт-Петербурга на три дня предоставят бесплатный проезд в городском транспорте.

Жители Санкт-Петербурга, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, смогут воспользоваться бесплатным проездом на городском транспорте с 26 по 28 января 2026 года. Такое решение было принято комитетом по транспорту в преддверии памятных дат. В эти дни в городе запланирован ряд мероприятий, связанных с событиями блокадного Ленинграда.

Городские власти объявили о проведении многочисленных акций в честь 83-летия со дня прорыва блокады, а также 82-летия полного снятия блокады Ленинграда. Трёхдневная программа позволит жителям и гостям почтить память событий зимы 1944 года. Обеспечение бесплатного проезда для ветеранов станет частью этой программы.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью