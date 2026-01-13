Метро даром: как петербуржцы три дня будут ездить без билета и почему это не подвох

Жители Санкт-Петербурга, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, смогут воспользоваться бесплатным проездом на городском транспорте с 26 по 28 января 2026 года. Такое решение было принято комитетом по транспорту в преддверии памятных дат. В эти дни в городе запланирован ряд мероприятий, связанных с событиями блокадного Ленинграда.
Городские власти объявили о проведении многочисленных акций в честь 83-летия со дня прорыва блокады, а также 82-летия полного снятия блокады Ленинграда. Трёхдневная программа позволит жителям и гостям почтить память событий зимы 1944 года. Обеспечение бесплатного проезда для ветеранов станет частью этой программы.
