«Метрохим» снова в метро: спецодежда для 10 тысяч петербуржцев обойдется в 1,7 млрд аренды
«Метрохим» снова в метро: спецодежда для 10 тысяч петербуржцев обойдется в 1,7 млрд аренды

Опубликовано: 20 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Подрядчик будет предоставлять спецодежду в аренду.

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил результаты тендера на аренду спецодежды для персонала. Победило ООО «Метрохим», которое уже успешно реализовывало подобные заказы в прошлом, сообщает «ДП».

Начальная цена контракта — свыше 1,7 млрд рублей. В конкурсе участвовали две компании, второе место досталось АО ТД «Восток-Сервис». Подписание договора с победителем пока не завершено, но его действие рассчитано до осени 2029 года.

По условиям тендера, поставщик обеспечит аренду формы с полным сервисом: стиркой, ремонтом и иными услугами. Комплекты предназначены для более чем 10 тысяч работников метро.

Оплата будет производиться по тарифу за единицу — около 5,9 тыс. рублей. Общая сумма контракта скорректируется по факту выполненных работ.

Ранее такие тендеры проходили в 2016 и 2021 годах, и оба раза выигрывал «Метрохим». С тех пор цена услуги значительно увеличилась: раньше она составляла примерно 1,3 тыс. рублей за единицу в день.

Юлия Аликова
