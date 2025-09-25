Слова, которые весят больше, чем кажется: мнемонические правила улиц Петербурга

Новости по теме

Ивановская улица в Петербурге: ансамбль, который сравнивают с улицей Росси

Перейти

Улица-шкаф: откуда в Петербурге взялось мебельное название Шкапиной улицы?

Перейти

Бармалеева улица: как вымышленный злодей из сказки Чуковского дал имя настоящей петербургской улице? На самом деле все наоборот

Перейти

Улица Правды: какая «правда» дала имя целой улице и что там было до революции?

Перейти

Миллионная улица: кто были те миллионеры, что дали имя самой аристократической улице Петербурга?

Перейти