Петербург славится не только своей архитектурой, но и уникальными городскими легендами и выражениями.
Одним из таких ярких примеров является мнемоническое правило, помогающее запомнить порядок улиц в районе Семенцы.
«Разве можно верить пустым словам балерины» — эта фраза, известная многим петербуржцам, хранит в себе более чем полуторавековую историю.
Семенцы: от рот полка до названий городов
Улицы, описываемые фразой — Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская и Бронницкая — были проложены в 1740-х годах на территории слободы Семеновского полка.
Как пишет "Лахта Центр", изначально они носили названия, соответствующие номерам расквартированных рот, например, «В 5-й роте Семеновского полка» (ныне Рузовская улица).
Сам полк, сформированный Петром I в 1691 году, дислоцировался в Петербурге с 1723 года, а с 1738-го — в районе современного Загородного проспекта.
Переименование и рождение фразы
9 декабря 1857 года улицы Семенцов получили новые названия в честь городов Московской губернии, что также было связано с исторической родиной полка.
Как рассказал доктор филологических наук, профессор РГПУ им. Герцена Валерий Ефремов, именно тогда появилось правило для запоминания их порядка: «Разве можно верить пустым словам балерины».
Новая интерпретация: Бадью на стенах Семенцов
Интересен факт, что осенью 2023 года на одном из домов XIX века появилось граффити с постмодернистской интерпретацией этого правила: «Разве можно верить пустым словам Бадью».
Таким образом, современный французский философ буквально «вписался» в контекст петербургских Семенцов, демонстрируя, как старые городские легенды продолжают жить и трансформироваться.