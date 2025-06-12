Садовая соня и «Мистер и Миссис Смит»: новости дня, от которых сердце петербуржцев растаяло

В Петербурге и его окрестностях произошло несколько событий, которые растопили сердца горожан и вызвали волну позитивных эмоций в социальных сетях. От открытия редкого зверька на необитаемом острове до необычной пары пенсионеров в парке — эти истории напоминают о красоте природы, силе любви и стремлении к здоровому образу жизни.

Возвращение садовой сони: чудо на острове смерти

Первая новость научного характера. На необитаемом острове Большой Тютерс в Финском заливе Балтийского моря обнаружена популяция одного из самых редких млекопитающих Европы — садовой сони (Eliomys quercinus).

Как пишет НИА Экология, ранее считалось, что в Северной и Восточной Европе этот вид практически исчез из дикой природы. Найденные зверьки стали первым подтвержденным свидетельством того, что вид все еще сохраняется в этом регионе.

Открытие сделано в рамках природоохранного проекта, реализуемого при грантовой поддержке Фонда защитников природы.

Остров Большой Тютерс: место спасения для редких видов

Большой Тютерс — труднодоступный и почти полностью необитаемый остров, административно относящийся к Ленинградской области. Его исторически называют «островом смерти» из-за оставшихся со времен Второй мировой войны минных полей.

Однако именно отсутствие хозяйственной деятельности и человеческого присутствия, по мнению специалистов, могло сыграть ключевую роль в сохранении уникальной экосистемы, в том числе — изолированной популяции садовой сони.

Садовая соня: редкий и охраняемый зверек

Садовая соня — небольшой ночной грызун, внешне напоминающий белку, с пушистым хвостом и характерной темной «маской» вокруг глаз. Вид включен в Красную книгу России и охраняется на международном уровне.

Ранее ее можно было встретить в лесах и старых садах от Франции до Прибалтики, однако в последние десятилетия численность вида резко сократилась. Согласно современным данным, Eliomys quercinus считается исчезнувшей на территории Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Беларуси, Словакии и ряда других стран.

«Как же интересно! Обнаружение вымирающей садовой сони на необитаемом острове — это действительно важное событие. Такие моменты подчеркивают, как много еще не известно о нашей природе и каких редких представителей фауны мы можем встретить. Надеюсь, что исследования помогут понять, как сохранить этот вид и его место в экосистеме. Важно заботиться о таких уникальных животных, ведь каждый из них играет свою роль в биоразнообразии», — пишут петербуржцы.

«Мистер и Миссис Смит» из Петербурга: самая милая и опасная пара пенсионеров

А вторая новость неожиданная. В одном из петербургских парков заметили необычную пару пенсионеров. Их тут же назвали «мистером и миссис Смит». На отдыхе дедуля отрабатывал профессиональные бойцовские приемы на дереве, а бабушка занималась фитнесом. Эта картина просто поразила в самое сердце горожан.

Вот настоящая любовь и здоровый образ жизни.

Многие изъявили желание именно так встречать старость, рядом с любимым человеком. Эта пара стала символом активного долголетия и вдохновила многих.

Петербург – город чудес и вдохновения

Эти две милые новости — лишь малая часть того, что происходит в Петербурге каждый день. Они напоминают о том, что красота, любовь и надежда всегда рядом, нужно лишь уметь их видеть.