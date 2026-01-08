Минимальное пособие по уходу за ребёнком призвали повысить: сколько семей это на самом деле выручит

Новости по теме

С 1 января — льготы на выбор: многодетные семьи в Ленобласти сами решат, какую меру поддержки получить

Перейти

«50 тысяч на счастье»: как многодетные семьи Ленобласти смогут воспользоваться новой мерой поддержки

Перейти

Прожиточный минимум для домохозяек: сколько будут платить петербурженкам за уход за детьми

Перейти

Петербургские многодетные семьи получат поддержку: как теперь планируют учитывать отпуска по уходу за детьми в страховом стаже

Перейти

В России могут увеличить пособие по уходу за ребенком: важные изменения для петербургских семей

Перейти