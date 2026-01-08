Минимальное пособие по уходу за ребёнком призвали повысить: сколько семей это на самом деле выручит

Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам демографии и семьи, в интервью ТАСС подчеркнул, что минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет должен соответствовать региональному минимальному уровню оплаты труда.
В настоящий момент эта выплата составляет 40 процентов от средней зарплаты родителя за два последних года. В 2026 году наименьшая сумма пособия официально установлена на уровне 10 837 рублей.
По его словам, сегодня женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, в среднем получает выплаты, сопоставимые примерно с половиной прожиточного минимума. Рыбальченко отметил:
«Конечно, мы как эксперты отмечаем недостаточность этой поддержки. С моей точки зрения, она должна быть не ниже прожиточного минимума»
Он обозначил важность увеличения суммы для семей, которые находятся в непростой финансовой ситуации.
Он также сообщил, что в последнее время реализованы несколько мер, призванных поддержать родителей.
В частности, особое внимание уделяется студенткам, обучающимся в вузах и колледжах. Теперь при уходе за ребёнком им положена единовременная выплата, превышающая 90 тысяч рублей.
Рыбальченко прояснил, что новшества, внедрённые государством, позволяют женщинам совмещать материнство с профессиональной деятельностью.
«Раньше высокооплачиваемые мамы делали выбор: родить ребёнка или продолжать карьеру. Теперь государство убрало этот вопрос из дискуссии.
Если женщина заработала пособие по уходу за ребенком, значит, она его получит. Либо получит другой родственник. Но в то же время может продолжать работать и на полную ставку, и на полставки», — пояснил он.
Напомним, ранее в официальных сообщениях также была подтверждена информация о том, что часть социальных выплат с 1 января будет увеличена с учётом индексации. Это коснётся различных категорий граждан, получающих государственную помощь.
