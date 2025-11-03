Минстрой сказал «нет»: нормы проектирования общественных туалетов в пользу женщин менять не будут

Новости по теме

Почему мужчины застегивают пуговицы справа, а женщины — слева? Разбираемся в загадках моды

Перейти

«Будь мужиком!»: почему этот стереотип убивает мужчин раньше женщин

Перейти

Отпуск по-петербургски: почему мужчины и женщины выбирают отдых по-разному

Перейти

Женщины и не догадываются: о чем говорят на работе мужчины Петербурга

Перейти

В Петербурге реальную зарплату скрывают и женщины, и мужчины: у кого больше тайн от партнеров

Перейти