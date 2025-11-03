Минстрой сказал «нет»: нормы проектирования общественных туалетов в пользу женщин менять не будут

Министерство строительства России подтвердило, что действующие строительные требования для общественных зданий приводят к разнице между количеством мужчин и женщин, которые могут одновременно воспользоваться уборными.
Несмотря на то, что женщины вынуждены проводить в очередях больше времени, пересматривать соответствующие нормы ведомство не планирует.
Этот вопрос стал поводом для обсуждения после предложения депутата петербургского парламента Алексея Цивилёва изменить сложившийся порядок.
По словам министерства, при расчёте числа туалетов в театрах и на концертных площадках используется соотношение 1 к 2.
Однако в спортивных объектах и бассейнах соотношение санитарных приборов для разных полов отличается.
Для представителей мужской половины добавляются писсуары, что повышает пропускную способность мужских туалетов.
В ведомстве утверждают, что подобная организация основана на «дифференцированном подходе», хотя на практике такой метод закрепляет разную доступность для разных групп населения.
Писсуары позволяют увеличить количество обслуживаемых посетителей при меньшей занимаемой площади и скорости обслуживания.
Женщины, как отмечает министерство, в среднем проводят в уборной в полтора-два раза больше времени, что увеличивает их время ожидания.
При этом окончательное решение о количестве и обустройстве санитарных комнат остаётся за проектировщиками зданий.
Проектировщики самостоятельно определяют необходимые параметры и могут обосновать их в рабочей документации. Министерство лишь формулирует рекомендации, а сами нормы допускают широкую трактовку.