«Мне б так жить!»: петербуржец придумал, как пожарить шашлык прямо в квартире

Петербуржцы всегда считались людьми с особым складом ума, смекалкой и фантазией. Один из горожан наглядно доказал эту гипотезу и продемонстрировал интересный лайфхак.

В Telegram-канале «Первый питерский» появилось видео, где мужчина хвалится собственноручно приготовленным шашлыком безо всяких мангалов. В завершение сезона пикников на улице, он решил жарить мясо в своем камине. И кто ж его за это осудит?

Но подписчики разошлись во мнениях. Кто-то одобрил задумку и даже заявил, что тоже частенько готовит в камине рыбу и мясо. Другие же озадачились, а не пропахнет ли после вся квартира шашлычными ароматами: