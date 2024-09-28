«Мне б так жить!»: петербуржец придумал, как пожарить шашлык прямо в квартире

Петербуржцы всегда считались людьми с особым складом ума, смекалкой и фантазией. Один из горожан наглядно доказал эту гипотезу и продемонстрировал интересный лайфхак.
В Telegram-канале «Первый питерский» появилось видео, где мужчина хвалится собственноручно приготовленным шашлыком безо всяких мангалов. В завершение сезона пикников на улице, он решил жарить мясо в своем камине. И кто ж его за это осудит?
Но подписчики разошлись во мнениях. Кто-то одобрил задумку и даже заявил, что тоже частенько готовит в камине рыбу и мясо. Другие же озадачились, а не пропахнет ли после вся квартира шашлычными ароматами:
«А аромат куда можно деть потом?», «То есть никого не смутил камин в квартире?», «Ты смелый!», «Вонь же на всю квартиру!», «О, мне б так жить», «Если у камина есть тяга, вони нет. Жарим зимой так на даче. Не воняет».