Многодетным семьям хотят выдавать ключи от квартир бесплатно: под раздачу могут попасть нераспроданное жилье в новостройках

Стоимость квартир в новостройках остается высокой, и многие семьи не могут позволить себе ипотеку.

При этом часть построенного жилья годами пустует. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил решение этой проблемы. Разберитесь, какие меры поддержки могут появиться для многодетных родителей.

Передавайте пустующие квартиры семьям

Гриб выступил с инициативой передавать нераспроданные квартиры в новостройках многодетным семьям на безвозмездной основе. Речь идет о программе субсидированной аренды: родители смогут пользоваться жильем пятнадцать-двадцать лет без платы за проживание.

По словам автора идеи, из-за дороговизны недвижимости некоторые дома и целые кварталы остаются полупустыми. Одновременно многодетные семьи нуждаются в просторном жилье, но не могут взять ипотеку. Программа помогла бы решить обе задачи сразу.

Введите беспроцентную ипотеку

Кроме того, Владислав Гриб предложил ввести беспроцентную ипотеку для многодетных семей. По его мнению, дополнительные меры поддержки сделают покупку собственного жилья доступнее для родителей, воспитывающих нескольких детей.

Государство могло бы предоставлять свободные квартиры на длительный срок, не требуя арендных платежей. Такой подход позволил бы улучшить жилищные условия без непосильных финансовых обязательств.

Оцените перспективы

Инициатива пока остается предложением и требует проработки на уровне законодателей. Если меры примут, многодетные семьи получат реальный шанс переехать в просторное жилье. Следите за новостями о программах поддержки и изучайте условия, которые действуют в вашем регионе уже сейчас. Это поможет заранее спланировать бюджет и не упустить возможность.