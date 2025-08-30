Парковка во дворе МКД: личное место или общее достояние

Хотеть иметь свое парковочное место во дворе — нормально, но важно соблюдать закон и права соседей.

В России есть правила по использованию парковочных мест у многоквартирных домов. Самовольное ограждение и «закрепление» стоянки за собой без согласия соседей стало причиной штрафов.

Что такое «самозахват» парковочного места?

Это когда кто-то самостоятельно ограждает парковочное место во дворе дома, например, ставит столбы, цепи, шлагбаумы или даже расставляет предметы, чтобы никто кроме него там не парковался.

Это незаконное занятие земли, которая принадлежит всем жильцам дома вместе, как общая долевая собственность.

Какие штрафы предусмотрены за это?

Если человек самовольно занял место, ему грозят штрафы.

Для кого Какой штраф Для физических лиц от 5 до 10 тысяч рублей Для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей Для организаций от 100 до 200 тысяч рублей

Если у участка есть кадастровая стоимость (то есть участок официально оценивается), штраф рассчитывается как 1–1,5% от этой стоимости, но не менее 5 тысяч рублей, пишет РБК.

Можно ли легально закрепить парковочное место?

Да, законный способ есть. Для этого нужно провести общее собрание всех собственников квартир и нежилых помещений дома.

На собрании решают — будут ли делить парковку и ставить ограждения или нет. Решение должны поддержать большинство. После этого такое решение согласуют с местными органами власти.

Однако даже наличие такого решения не ограничит возможности других жильцов или гостей дома пользоваться незанятыми парковочными местами.

Почему так?

Придомовая территория, включая парковку, принадлежит жильцам дома на праве общей долевой собственности. Это значит, что ни у кого из собственников нет права забирать часть двора насовсем.

Что делать, если сосед незаконно оградил место?

Если кто-то из соседей поставил ограждение без решения собрания, рекомендуется обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Обычно они занимаются урегулированием таких конфликтов.

Если не помогает, можно обратиться в местные органы власти или полицию.