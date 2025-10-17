Городовой / Город / «Находили даже фанерные заглушки в технологических проёмах»: на станции «Балтийская» в Петербурге обнаружили старую афишу под стеной
Опубликовано: 17 октября 2025 16:30
Метро в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Под дорогими панелями метро могут скрываться целые истории из прошлого Петербурга.

Во время ремонта станции метро «Балтийская» в Петербурге рабочие сделали поистине редкое открытие. Под слоем мраморной облицовки, которую снимали для обновления, нашли старую афишу.

Ее заметил один из читателей издания «Канонер», который поделился снимком в соцсети ВКонтакте.

Что это за афиша и откуда она?

В комментариях к публикации быстро отыскались жители, которые вспомнили и узнали афишу. Она принадлежит Музею Суворова — известному музею, посвящённому великому русскому полководцу.

На афише указан адрес музея — улица Салтыкова-Щедрина, 41. Сейчас это улица Кирочная, 43.

«Насколько я поняла эта бумажная афиша (или плакат) висит на стене, напротив платформы, под гранитной облицовкой, под самым потолком, да ещё и вверх ногами.

Вероятно, кроме рабочих метростроевцев 50-х годов, её туда вряд ли кто-то мог повесить»;

«Что-то заклеили, как подложку использовали под что-то»;

«Во многих кирпичных домах 50-х — 80 -ых годов, при капитальном ремонте квартир под слоями штукатурки чего только не обнаруживали.

Даже фанерные заглушки в технологических проёмах в соседние квартиры», — пишут петербуржцы.

Как изменился адрес музея?

Интересно, что нумерация домов на этой улице поменялась в шестидесятых годах прошлого века. А историческое название вернули только в 1998 году, отмечают местные жители.

То есть афиша — настоящий кусочек истории, который сохранил старое название, напоминающее о том, как выглядел Петербург много десятилетий назад.

Афиша старше, чем станция метро?

Станция «Балтийская» была открыта в ноябре 1955 года как часть первой очереди ленинградского метро, сообщает Риа Новости. Значит, афиша была спрятана под облицовку не позже этого времени.

Это дает некоторое представление о том, как много интересного и порой совершенно неожиданного хранит в себе метро Санкт-Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Город
