«Находили даже фанерные заглушки в технологических проёмах»: на станции «Балтийская» в Петербурге обнаружили старую афишу под стеной

Во время ремонта станции метро «Балтийская» в Петербурге рабочие сделали поистине редкое открытие. Под слоем мраморной облицовки, которую снимали для обновления, нашли старую афишу.
Ее заметил один из читателей издания «Канонер», который поделился снимком в соцсети ВКонтакте.
Что это за афиша и откуда она?
В комментариях к публикации быстро отыскались жители, которые вспомнили и узнали афишу. Она принадлежит Музею Суворова — известному музею, посвящённому великому русскому полководцу.
На афише указан адрес музея — улица Салтыкова-Щедрина, 41. Сейчас это улица Кирочная, 43.
«Насколько я поняла эта бумажная афиша (или плакат) висит на стене, напротив платформы, под гранитной облицовкой, под самым потолком, да ещё и вверх ногами.
Вероятно, кроме рабочих метростроевцев 50-х годов, её туда вряд ли кто-то мог повесить»;
«Что-то заклеили, как подложку использовали под что-то»;
«Во многих кирпичных домах 50-х — 80 -ых годов, при капитальном ремонте квартир под слоями штукатурки чего только не обнаруживали.
Даже фанерные заглушки в технологических проёмах в соседние квартиры», — пишут петербуржцы.
Как изменился адрес музея?
Интересно, что нумерация домов на этой улице поменялась в шестидесятых годах прошлого века. А историческое название вернули только в 1998 году, отмечают местные жители.
То есть афиша — настоящий кусочек истории, который сохранил старое название, напоминающее о том, как выглядел Петербург много десятилетий назад.
Афиша старше, чем станция метро?
Станция «Балтийская» была открыта в ноябре 1955 года как часть первой очереди ленинградского метро, сообщает Риа Новости. Значит, афиша была спрятана под облицовку не позже этого времени.
Это дает некоторое представление о том, как много интересного и порой совершенно неожиданного хранит в себе метро Санкт-Петербурга.