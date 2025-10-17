«Находили даже фанерные заглушки в технологических проёмах»: на станции «Балтийская» в Петербурге обнаружили старую афишу под стеной

Во время ремонта станции метро «Балтийская» в Петербурге рабочие сделали поистине редкое открытие. Под слоем мраморной облицовки, которую снимали для обновления, нашли старую афишу.

Ее заметил один из читателей издания «Канонер», который поделился снимком в соцсети ВКонтакте.

В комментариях к публикации быстро отыскались жители, которые вспомнили и узнали афишу. Она принадлежит Музею Суворова — известному музею, посвящённому великому русскому полководцу.

На афише указан адрес музея — улица Салтыкова-Щедрина, 41. Сейчас это улица Кирочная, 43.

«Насколько я поняла эта бумажная афиша (или плакат) висит на стене, напротив платформы, под гранитной облицовкой, под самым потолком, да ещё и вверх ногами.

Вероятно, кроме рабочих метростроевцев 50-х годов, её туда вряд ли кто-то мог повесить»;