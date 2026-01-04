Мольберт под ёлкой: Новак исполнил желание маленькой петербурженки на «Ёлке желаний»

В преддверии Нового года Александр Новак, занимающий пост заместителя председателя правительства России, исполнил желание 11-летней Ксении из Санкт-Петербурга. Девочка давно увлекается живописью. В рамках ежегодной благотворительной акции Ксении вручили набор для творчества, включающий этюдник, мольберт, кисти и краски.
Незадолго до праздника Ксения вместе с матерью и старшей сестрой отправилась в столицу. Гости из Петербурга посетили каток на ВДНХ и побывали в «Москвариуме». Также семья смогла побывать на балетной постановке «Щелкунчик» в Большом театре и прошла необходимые медицинские обследования.
