«Молодёжка» и «Тайны следствия» осиротели: не стало Лобоцкого

Опубликовано: 20 декабря 2025 19:36
Известный артист скончался после долгой болезни.

На 67-м году жизни не стало народного артиста Российской Федерации Анатолия Лобоцкого. О его кончине после продолжительной болезни сообщили представители Московского академического театра имени Владимира Маяковского. С 1985 года актёр был одним из ведущих исполнителей этой сцены.

За десятилетия работы в театре Лобоцкий создал множество ролей, оказавшись среди заметных фигур российской сцены. Всенациональную известность ему принесло участие в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов». В этой картине, вышедшей в 2000 году, артист сыграл Андрэ — переводчика из Франции.

Работа в мелодраме была отмечена жюри фестиваля «Виват, кино России!», где Лобоцкому вручили специальный приз. Помимо этого, зрители запомнили его игру в таких телевизионных проектах, как «Гражданин начальник», «Тайны следствия», а также в сериях «Улиц разбитых фонарей» и «Молодёжка». Он оставил след и в кино, и на телевидении.

Автор:
Юлия Аликова
