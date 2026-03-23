Монумент Петра в Лахте: 30% готовности и 100% символики

В Лахте, по информации «ДП», закончили бетонирование конструкций пьедестала под монумент «Триумфальный столп в честь победы в Северной войне».
Хотя сам объект ещё далек от завершения работ, уже на этом этапе его можно назвать интересным примером того, как традиционное монументальное искусство встраивается в современный городской ландшафт.
О завершении именно этого этапа «ДП» узнали от осведомлённых источников, близких к проекту. Архитекторы официально не комментируют ход строительства.
Пьедестал находится рядом с крупной стройкой — дорожной развязкой магистрали М‑32. Из земли поднимаются около двух десятков опор, которые пока напоминают пьедесталы или колонны, а вместе с ними может возникнуть ассоциация с римским форумом.
Высота пьедестала — 24 метра при общей проектной высоте стелы 82 метра, то есть по вертикали готовность составляет примерно 30%.