Монумент Петра в Лахте: 30% готовности и 100% символики
Монумент Петра в Лахте: 30% готовности и 100% символики

Опубликовано: 23 марта 2026 09:30
 Проверено редакцией
Монумент Петра в Лахте: 30% готовности и 100% символики
Монумент Петра в Лахте: 30% готовности и 100% символики
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Пьедестал соседствует со стройкой дорожной развязки магистрали М–32.

В Лахте, по информации «ДП», закончили бетонирование конструкций пьедестала под монумент «Триумфальный столп в честь победы в Северной войне».

Хотя сам объект ещё далек от завершения работ, уже на этом этапе его можно назвать интересным примером того, как традиционное монументальное искусство встраивается в современный городской ландшафт.

О завершении именно этого этапа «ДП» узнали от осведомлённых источников, близких к проекту. Архитекторы официально не комментируют ход строительства.

Пьедестал находится рядом с крупной стройкой — дорожной развязкой магистрали М‑32. Из земли поднимаются около двух десятков опор, которые пока напоминают пьедесталы или колонны, а вместе с ними может возникнуть ассоциация с римским форумом.

Высота пьедестала — 24 метра при общей проектной высоте стелы 82 метра, то есть по вертикали готовность составляет примерно 30%.

Автор:
Юлия Аликова
