Морепродукты в России резко подорожали: какие цены можно увидеть в магазинах
Морепродукты в России резко подорожали: какие цены можно увидеть в магазинах

Опубликовано: 3 ноября 2025 13:01
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Подорожали кальмары, мидии, креветки и осьминоги.

За прошедший год стоимость кальмаров в крупнейших российских магазинах увеличилась на 26,9%.

Согласно данным, полученным от мониторингового ресурса «Ценозавр», сейчас килограмм кальмаров продаётся примерно за 803 рубля. Этот показатель стал максимальным ростом среди основных морепродуктов, сообщает «Постньюс».

Мидии также существенно подорожали: килограмм этих моллюсков стоит около 993 рублей, что на 13,5% выше прошлогодней цены.

Креветки подорожали на 7,4%, их средний ценник достиг 1261 рубля за килограмм. Среди морепродуктов самым дорогим остался осьминог, который подорожал на 5,3% — теперь за килограмм просят примерно 1580 рублей.

Ранее на совещании, проведённом президентом России Владимиром Путиным, основное внимание было уделено развитию национального рыбохозяйственного комплекса.

В ходе обсуждения глава государства обратил особое внимание на значительные природные ресурсы страны в этой сфере.

Автор:
Юлия Аликова
