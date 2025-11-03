Морепродукты в России резко подорожали: какие цены можно увидеть в магазинах

За прошедший год стоимость кальмаров в крупнейших российских магазинах увеличилась на 26,9%.
Согласно данным, полученным от мониторингового ресурса «Ценозавр», сейчас килограмм кальмаров продаётся примерно за 803 рубля. Этот показатель стал максимальным ростом среди основных морепродуктов, сообщает «Постньюс».
Мидии также существенно подорожали: килограмм этих моллюсков стоит около 993 рублей, что на 13,5% выше прошлогодней цены.
Креветки подорожали на 7,4%, их средний ценник достиг 1261 рубля за килограмм. Среди морепродуктов самым дорогим остался осьминог, который подорожал на 5,3% — теперь за килограмм просят примерно 1580 рублей.
Ранее на совещании, проведённом президентом России Владимиром Путиным, основное внимание было уделено развитию национального рыбохозяйственного комплекса.
В ходе обсуждения глава государства обратил особое внимание на значительные природные ресурсы страны в этой сфере.