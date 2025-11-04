Лето под нож: в России предложили оставить школьникам всего два месяца каникул

В России высказали идею уменьшить продолжительность летних школьных каникул до двух месяцев. С таким предложением выступила столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она отметила, что школьники в России проводят на отдыхе летом около трёх месяцев.
«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска»,
— сказала Ярославская.
По её словам, реальные занятия заканчиваются ещё в апреле, когда начинаются майские каникулы и итоговые экзамены, а новые темы почти не изучаются.
Правозащитница заметила, что затем школьники переходят к летним каникулам, и всё это время у родителей возникают трудности с организацией досуга для детей. Большинство учеников всё лето проводят дома.
Для решения этой проблемы Ярославская предложила рассматривать июнь как учебный месяц, где упор делался бы на развитие творческих способностей.
Она добавила, что в случае введения учебных занятий в июне потребуется изменить график экзаменов для старшеклассников.
Ранее Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты, сообщил, что переход к 12-летнему обучению в школах России возможен.