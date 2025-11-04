Городовой / Город / Лето под нож: в России предложили оставить школьникам всего два месяца каникул
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Невозможно заработать 390 тысяч»: HR-эксперт развенчивает миф о сверхдоходах курьеров Город
Октябрьский сюрприз: Ленобласть ворвалась в тройку самых популярных туристических направлений Город
«Обдать кипятком или запечь»: шеф-повар объяснил, как избавить рябину от горечи Общество
Под каким знаком зодиака родилась "Аврора"? Намёк — этот знак не умеет молчать Город
«Имитируют ощущение икры с минимальной ценой»: чем заменить дорогие деликатесы на новогоднем столе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Лето под нож: в России предложили оставить школьникам всего два месяца каникул

Опубликовано: 4 ноября 2025 18:30
Лето под нож: в России предложили оставить школьникам всего два месяца каникул
Лето под нож: в России предложили оставить школьникам всего два месяца каникул
Городовой ру

Летом большинство школьников проводят каникулы дома.

В России высказали идею уменьшить продолжительность летних школьных каникул до двух месяцев. С таким предложением выступила столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что школьники в России проводят на отдыхе летом около трёх месяцев.

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска»,

— сказала Ярославская.

По её словам, реальные занятия заканчиваются ещё в апреле, когда начинаются майские каникулы и итоговые экзамены, а новые темы почти не изучаются.

Правозащитница заметила, что затем школьники переходят к летним каникулам, и всё это время у родителей возникают трудности с организацией досуга для детей. Большинство учеников всё лето проводят дома.

Для решения этой проблемы Ярославская предложила рассматривать июнь как учебный месяц, где упор делался бы на развитие творческих способностей.

Она добавила, что в случае введения учебных занятий в июне потребуется изменить график экзаменов для старшеклассников.

Ранее Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты, сообщил, что переход к 12-летнему обучению в школах России возможен.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью