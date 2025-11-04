6419 квартир, 10 тысяч соседей: почему жить в «гигантском человейнике» Петербурга — не для слабонервных

В Санкт-Петербурге, по адресу Плесецкая улица, 10, возвышается самое большое жилое здание России. На первый взгляд, этот «гигантский человейник» не производит «совсем удручающего впечатления»:

«В подъезде чисто, лифты аккуратные и ездят нормально, а видовые характеристики вообще отличные».

Однако, за фасадом скрывается реальность, которая вызывает множество споров и противоречивых мнений.

Почему жить в «гигантском человейнике» Петербурга — не для слабонервных?

В этом монструозном здании располагается 6419 квартир, а число жителей приближается к 10 тысячам.

Стоимость самой дешевой квартиры-студии начинается от 4 миллионов рублей, что, по меркам Петербурга, не считается запредельно высокой ценой.

Однако, для многих «коренных петербуржцев» это лишь подтверждение их скептицизма: «клетка для понаехавших» не иначе.

«Комналка с клопами» против «студии за 4 миллиона»: Парадоксы жизни в петербургском гиганте

Несмотря на распространенное мнение, один из петербуржцев отмечает, что «во-первых, и ужасных квартир в центре хватает, и это точно лучше коммуналок с клопами, которыми порой местные также гордятся».

Однако, контраст между «коммуналкой с клопами» и студией в гигантском доме на окраине вызывает вопросы.

«Лучше в хрущевке однушку купить, чем в этом муравейнике», — высказываются некоторые петербуржцы, предпочитая более старое, но, возможно, менее «массовое» жилье.

Другие, напротив, находят плюсы:

«Летом 2024 там несколько дней снимали квартиру! Очень хороший дом! Чистый, красивый! Какой прекрасный вид из окна».

«Девять остановок до метро»: Цена «сносного» жилья в самом большом доме России

Одна из главных претензий к жизни на Плесецкой, 10 — удаленность от центра и инфраструктуры.

«Чего хорошего-то, там до метро девять остановок ехать на автобусе», — сетуют жители.

Этот фактор, вкупе с высокой плотностью проживания, вызывает опасения о будущем района.

«Лет через десять, пятнадцать такие районы превратятся в трущобы, куда даже полиция будет бояться заезжать. Строят огромные дома с интервалом десять метров друг от друга. Скоро между домами боком ходить придется», — предсказывают пессимисты.

«99% квартир в этом доме — студии. Вот и думайте, сколько там людей», — резюмируют комментаторы, подчеркивая, что такая плотность населения может создавать дополнительные проблемы.

Таким образом, самый большой дом России на Плесецкой, 10, становится ярким примером компромисса между доступностью жилья и качеством жизни, вызывая оживленные споры и разные мнения.