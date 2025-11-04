150 км от Петербурга: город, где живут герои «Книги джунглей» и забытые истории Финляндии

Есть что посмотреть, но туристов мало.

Всего в 150 километрах от шумного Петербурга, на берегу Ладожского озера, раскинулся Приозерск — город с богатой, но часто забываемой историей. Когда-то он носил имя Кексгольм и принадлежал попеременно России и Швеции.

Его судьба неразрывно связана с финским периодом, который оставил после себя как архитектурные следы, так и исторические парадоксы. Сегодня же, несмотря на свою уникальность, город почти не привлекает туристов, сохраняя тишину и спокойствие.

Грустный парадокс истории: Как Приозерск потерял туристов, но сохранил душу?

История Приозерска — это череда переходов под власть разных государств. До 1721 года город попеременно принадлежал России и Швеции.

По итогам Северной войны, по Ништадтскому миру, он вошел в состав Российской империи, а затем стал частью Великого княжества Финляндского.

Лишь после Октябрьской революции, ненадолго, город снова оказался в финской юрисдикции, вплоть до 1940 года.

Грустный парадокс истории заключается в том, что во время Великой Отечественной войны город был практически полностью разрушен финскими войсками.

Это наложило отпечаток на его облик: центральная площадь Ленина (бывшая Рыночная) выглядит «несколько пустынно», хотя в 1965 году там появился памятник вождю.

«Они бы здесь плитку положили что ли. Или брусчатку. Стало бы намного уютнее, дружелюбнее», — отмечают местные жители, мечтая об обновлении.

Архитектурные парадоксы Приозерска: от «банка северных стран» до панельных домов

Площадь Ленина застроена несколькими примечательными, но порой контрастными сооружениями. Желтый дом, построенный финнами в 1938 году, соседствует с Рождественским собором 1847 года.

Особый интерес представляет самая короткая пешеходная улица России — Исполкомская, всего 48 метров.

Бывший кинотеатр «Кинолинна» (1939 г.) соседствует с современным трехэтажным зданием в стиле функционализма, построенным на месте снесенного шедевра деревянной архитектуры.

Самый любопытный дом на площади — бывший «банк северных стран» (1925 г.), ныне банк «Санкт-Петербург». Его архитектура резко контрастирует с окружающей застройкой, где в центре доминируют панельные четырехэтажки 1980-х годов.

«Эх, вот бы весь Приозерск был такой! Тогда туда ехало бы побольше туристов», — сожалеют некоторые.

«Город без туристов»: где искать спрятанные сокровища?

Город он не лишен скрытых сокровищ. Самое примечательное — бывшие финские двухэтажки, построенные в конце 1930-х годов.

Эти деревянные дома, расположенные на выезде из города, до сих пор служат людям.

«В исторических деревянных зданиях живут самые обыкновенные люди», — отмечают ценители.

Среди других достопримечательностей — новая финская кирха (1930 г.), которая, увы, «полузаброшена, а внутри пусто». Также есть Валаамское подворье с церквями и внушительная, хоть и новодел (2013 г.), пожарная часть, отличающаяся стильным дизайном.

Крепость Корела: от новгородцев к шведам, от Петра I до Маугли

Главной туристической точкой остается крепость Корела (Кексгольмская крепость). Этот объект культурного наследия федерального значения, построенный новгородцами в XIV веке и перестроенный шведами, хранит следы различных эпох.

На его территории находятся старый и новый арсеналы, пороховые погреба, бастионы.

Среди памятников выделяется бюст Петра I (1910 г.) в честь 200-летия освобождения города, а также единственный в России монумент литературному персонажу — памятник Маугли в Петровском сквере (1967 г.).

Историко-краеведческий музей «Крепость Корела» на территории крепости представляет археологические находки и коллекции вооружения.

Несмотря на отсутствие массового туристического потока, Приозерск обладает особой атмосферой.

«Воздух в Приозерске совершенно не такой, как в Петербурге», — отмечают те, кто здесь бывал.

Сосны, просторы, близость Ладожского озера и тишина создают уникальное пространство, где история и природа тесно переплетены.