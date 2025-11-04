Городовой / Город / По 400 тысяч в месяц: спрос разогнал зарплаты петербургских разработчиков виртуальной реальности
По 400 тысяч в месяц: спрос разогнал зарплаты петербургских разработчиков виртуальной реальности

Опубликовано: 4 ноября 2025 21:45
В Санкт-Петербурге отмечен рост заработных плат специалистов в области виртуальной и дополненной реальности, которые теперь достигают 400 тысяч рублей в месяц.

В России заметно вырос интерес к специалистам, владеющим современными цифровыми технологиями. Работодатели в наиболее крупных городах страны, таких как Москва и Петербург, активно ищут сотрудников, разбирающихся в области виртуальной и дополненной реальности, 3D-печати, а также интернета вещей.

Петербургские компании предлагают разработчикам виртуальной реальности ежемесячное вознаграждение до 200 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Для начинающих сотрудников в Москве и Петербурге указывается зарплата в пределах 120–150 тысяч рублей. Те, кто обладает большим опытом, могут рассчитывать на доход от 200 до 400 тысяч рублей в месяц.

Приблизительно на таком же уровне находятся оклады профессионалов в сфере трёхмерной печати. Инженерам, специализирующимся на интернете вещей, компании нередко готовы предлагать ещё более высокие суммы.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата по Санкт-Петербургу в первом полугодии 2025 года составила почти 118 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
