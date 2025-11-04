Будет ли ИИ помнить «по‑человечески»? Петербургские учёные создали мозгоподобный мемристор

Устройство способно «запоминать» параметры электрического тока и самостоятельно восстанавливать прежний уровень сопротивления при повторном подключении.

В лабораториях университета ИТМО учёные изготовили миниатюрный элемент для хранения данных — перовскитный мемристор.

Это устройство отличается тем, что объединяет в себе функции запоминания и обработки информации, сообщает «ДП».

Мемристор способен удерживать сведения о направлении и силе ранее проходившего через него тока, а после нового подключения возвращается к сохранённому уровню сопротивления.

Благодаря этой особенности становятся возможными нейроморфные системы, работающие по принципу человеческого мозга.

«Нам нужно, чтобы то, что хранит информацию, и то, что её обрабатывает, было одним и тем же, а не разными устройствами. Мемристоры — одна из технологий, благодаря которой это, в теории, можно осуществить»,

— прокомментировал независимый IT-эксперт Александр Димитриев.

Главной задачей, решённой специалистами ИТМО, стала стабильность работы устройства. Для разработки удалось применить монокристаллы перовскита, размером примерно 300 нанометров, а не более распространённые поликристаллические материалы.

Такие кристаллы показали одинаковые характеристики от одного образца к другому и сохранили стабильные рабочие параметры даже после тысячи циклов использования.

Ещё одним значительным достижением стало то, что исследователи применили растворные методы химии вместо дорогостоящих способов выращивания кристаллов атом за атомом. Это позволило не только удешевить процесс, но и сделать его более масштабируемым.

