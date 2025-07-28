Нептун на фасаде: где в Петербурге искать знаки и символы морской истории

В Петербурге есть знаки и символы в архитектуре Петербурга, которые воплощают одну из главных идей Петра Великого.
«Морским судам быть!» — сказал когда-то первый российский император и добился своего именно здесь, на берегах Балтики.
Адмиралтейство: золотой корабль над городом
Французский писатель Теофиль Готье, побывавший в Петербурге в 1858 году, писал:
«Адмиралтейская стрела, похожая на мачту золотого корабля, водруженного на крышу греческого храма, образует в конце проспекта прекрасную перспективу».
Главная тема скульптурного убранства — прославление русского флота.
Биржа: античный амфитеатр с морскими мотивами
Биржа на Стрелке Васильевского острова — шедевр Тома де Томона.
Архитектор вдохновлялся античным городом Пестумом.
На фронтонах — композиции «Нептун с двумя реками» и «Навигация с Меркурием и рекой».
Барельефы Летнего дворца: рождение морской моды
В здании дворца барельефы между окнами первого и второго этажей — аллегории морских побед.
Именно с барельефов Летнего дворца в Петербурге пошла мода украшать постройки изображениями мифологических морских существ.
Морская академия и Нахимовское училище: продолжение традиций
Как пишет "Лахта Центр", на 11-й линии Васильевского острова находится Николаевская морская академия.
Нахимовское училище размещено в здании Городского училищного дома им. Петра Великого.
“Все флаги в гости будут к нам”: русалка на Петровской набережной
За Домиком Петра построили жилой дом, стены которого украшены керамическим панно с изображением сцен Петровской эпохи.
На центральном панно изображена невская флотилия и выплывающая из реки милая дама-русалка.
Морской вокзал: брутализм с корабликом на шпиле
Морской вокзал на Васильевском острове украшает нос корабля.
Архитектор Виталий Сохин увенчал свое творение позолоченным шпилем с корабликом.
Сегодня Морской вокзал — один из редких образцов позднего советского модернизма, а точнее, брутализма.
Герб Петербурга: якоря, русалки и совы
На гербе Петербурга два якоря — морской и речной.
Автор ограды Литейного моста, архитектор Карл Рахау герб Петербурга доверил русалкам, а между ними поместил морских чудовищ.
В советское время герб сохранялся на Доме городских учреждений.
Якоря в Петербурге: привычная деталь пейзажа
Якоря — привычная деталь петербургского пейзажа.
Их непременно размещают перед зданиями с морской функцией.
Гигантские якоря ХVIII века являются частью коллекции ЦВММ и размещены возле Поцелуева моста.
Архитектура Петербурга пронизана морскими мотивами, отражающими замысел Петра I и историю становления России как великой морской державы.
От Адмиралтейства до жилых домов, от советского брутализма Морского вокзала до якорей у Поцелуева моста — морская стихия нашла свое воплощение в облике Северной столицы.