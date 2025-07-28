Нептун на фасаде: где в Петербурге искать знаки и символы морской истории

В Петербурге есть знаки и символы в архитектуре Петербурга, которые воплощают одну из главных идей Петра Великого.

«Морским судам быть!» — сказал когда-то первый российский император и добился своего именно здесь, на берегах Балтики.

Адмиралтейство: золотой корабль над городом

Французский писатель Теофиль Готье, побывавший в Петербурге в 1858 году, писал:

«Адмиралтейская стрела, похожая на мачту золотого корабля, водруженного на крышу греческого храма, образует в конце проспекта прекрасную перспективу».

Главная тема скульптурного убранства — прославление русского флота.

Биржа: античный амфитеатр с морскими мотивами

Биржа на Стрелке Васильевского острова — шедевр Тома де Томона.

Архитектор вдохновлялся античным городом Пестумом.

На фронтонах — композиции «Нептун с двумя реками» и «Навигация с Меркурием и рекой».

Барельефы Летнего дворца: рождение морской моды

В здании дворца барельефы между окнами первого и второго этажей — аллегории морских побед.

Именно с барельефов Летнего дворца в Петербурге пошла мода украшать постройки изображениями мифологических морских существ.

Морская академия и Нахимовское училище: продолжение традиций

Как пишет "Лахта Центр", на 11-й линии Васильевского острова находится Николаевская морская академия.

Нахимовское училище размещено в здании Городского училищного дома им. Петра Великого.

“Все флаги в гости будут к нам”: русалка на Петровской набережной

За Домиком Петра построили жилой дом, стены которого украшены керамическим панно с изображением сцен Петровской эпохи.

На центральном панно изображена невская флотилия и выплывающая из реки милая дама-русалка.

Морской вокзал: брутализм с корабликом на шпиле

Морской вокзал на Васильевском острове украшает нос корабля.

Архитектор Виталий Сохин увенчал свое творение позолоченным шпилем с корабликом.

Сегодня Морской вокзал — один из редких образцов позднего советского модернизма, а точнее, брутализма.

Герб Петербурга: якоря, русалки и совы

На гербе Петербурга два якоря — морской и речной.

Автор ограды Литейного моста, архитектор Карл Рахау герб Петербурга доверил русалкам, а между ними поместил морских чудовищ.

В советское время герб сохранялся на Доме городских учреждений.

Якоря в Петербурге: привычная деталь пейзажа

Якоря — привычная деталь петербургского пейзажа.

Их непременно размещают перед зданиями с морской функцией.

Гигантские якоря ХVIII века являются частью коллекции ЦВММ и размещены возле Поцелуева моста.

Архитектура Петербурга пронизана морскими мотивами, отражающими замысел Петра I и историю становления России как великой морской державы.

От Адмиралтейства до жилых домов, от советского брутализма Морского вокзала до якорей у Поцелуева моста — морская стихия нашла свое воплощение в облике Северной столицы.