Мошенники заманивают лёгкой прибылью: МВД раскрывает коварные схемы "золотых гор"

В Петербурге и Ленинградской области сотрудники полиции сообщили о новом способе мошенничества, связанном с инвестициями. Представители Управления по противодействию противоправному использованию информационных технологий рассказали о схеме, когда злоумышленник выходит на связь с жертвой, представляясь работником или руководителем известной компании, занимающейся инвестициями. Этот человек сразу демонстрирует хорошую осведомлённость о финансовых делах собеседника: называет реальное или правдоподобное название организации, указывает имена настоящих сотрудников и знает, что у человека открыт брокерский счёт.

Мошенники выбирают формальный повод для такого контакта: объясняют, что проводится внутренняя проверка, что произошла утечка данных или идёт взаимодействие с государственными органами. Представившись, они стараются убедить человека перейти к более приватному разговору, например, просят найти место, где никто не мешает и не подслушивает. Преступники настаивают на срочности, подчёркивают важность конфиденциальности, а при попытках усомниться оказывают давление, ссылаясь на возможность возбуждения уголовного дела или появление повестки.

«Рекомендуется любые коммуникации с инвестиционными компаниями осуществлять только по номерам телефонов, указанным на официальных сайтах», — сообщили в ведомстве.

