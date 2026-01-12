Городовой / Город / Мошенники заманивают лёгкой прибылью: МВД раскрывает коварные схемы "золотых гор"
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Pixar обзавидуется: петербургская студия создала шедевр, который не требует глянца — это честно и с душой Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Мошенники заманивают лёгкой прибылью: МВД раскрывает коварные схемы "золотых гор"

Опубликовано: 12 января 2026 22:00
 Проверено редакцией
Мошенники заманивают лёгкой прибылью: МВД раскрывает коварные схемы "золотых гор"
Мошенники заманивают лёгкой прибылью: МВД раскрывает коварные схемы "золотых гор"
Городовой ру

Компания инициировала внутреннюю проверку после обнаружения возможной утечки данных.

В Петербурге и Ленинградской области сотрудники полиции сообщили о новом способе мошенничества, связанном с инвестициями. Представители Управления по противодействию противоправному использованию информационных технологий рассказали о схеме, когда злоумышленник выходит на связь с жертвой, представляясь работником или руководителем известной компании, занимающейся инвестициями. Этот человек сразу демонстрирует хорошую осведомлённость о финансовых делах собеседника: называет реальное или правдоподобное название организации, указывает имена настоящих сотрудников и знает, что у человека открыт брокерский счёт.

Мошенники выбирают формальный повод для такого контакта: объясняют, что проводится внутренняя проверка, что произошла утечка данных или идёт взаимодействие с государственными органами. Представившись, они стараются убедить человека перейти к более приватному разговору, например, просят найти место, где никто не мешает и не подслушивает. Преступники настаивают на срочности, подчёркивают важность конфиденциальности, а при попытках усомниться оказывают давление, ссылаясь на возможность возбуждения уголовного дела или появление повестки.

«Рекомендуется любые коммуникации с инвестиционными компаниями осуществлять только по номерам телефонов, указанным на официальных сайтах», — сообщили в ведомстве.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью