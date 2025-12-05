Мост, которого больше нет: какую интересную переправу потерял Петербург

История Санкт-Петербурга неразрывно связана с водными артериями, и Нева играла в жизни города ключевую роль.

Хотя существуют предположения, что Пётр I предпочитал водный транспорт, “желал, чтобы население Санкт-Петербурга преимущественно передвигалось по городу на водном транспорте”, документальных подтверждений его категорического противодействия строительству мостов не обнаружено.

Первый мост через Неву появился уже при Екатерине I в 1727 году. Однако, именно наплавные конструкции, подобные Исаакиевскому мосту, оставили заметный след в истории города.

Легенда о случайном изобретении

Считается, что идея создания наплавного моста родилась из курьёзного случая.

Весной 1727 года, когда императрица Екатерина I посещала дворец Меншикова на Васильевском острове, “при попытке сесть в лодку, поданную на переправе, судно накренилось и императрица промокла”.

В ответ на это Екатерина якобы приказала “собрать лодки и установить их от одного берега до другого, положив сверху доски для создания подобия моста”.

Эта легенда, хоть и не имеет строгого документального подтверждения, рисует яркий образ возникновения одной из важнейших переправ.

Первый Исаакиевский: рождение переправы

Именно в 1727 году, через два года после смерти Петра I, был открыт первый в истории России наплавной мост через Большую Неву.

Построенный по приказу Александра Даниловича Меншикова, первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга, мост соединял Исаакиевскую (ныне Сенатская) площадь с Васильевским островом.

Он располагался напротив места, где позднее появился памятник “Медный всадник”. Название мост получил по стоявшей неподалеку деревянной Исаакиевской церкви.

Конструкция, созданная Филиппом Пальчиковым, доверенным лицом Петра Великого, опиралась на 26 барж-плашкоутов.

Это была временная переправа, типичная для своего времени, когда такие мосты использовались либо для ремонта стационарных, либо в военных целях. Первый Исаакиевский мост просуществовал недолго — его разобрали к сентябрю 1727 года.

Восстановление не последовало весной 1728 года, поскольку царский двор переехал в Москву.

Испытания на прочность: бури, спешка и конфискация лодок

Однако уже весной 1732 года, по указу императрицы Анны Иоанновны, мост был восстановлен. Филипп Пальчиков снова взялся за работу, и строительство шло с поразительной скоростью: начавшись 4 марта, оно завершилось к 30 мая.

В спешке, когда “материалов для строительства не хватало”, по приказу Адмиралтейств-коллегий у жителей столицы были конфискованы лодки для возведения моста.

Эта спешка сказалась на долговечности: к весне 1733 года сильный шторм разрушил всю конструкцию.

Следующий Исаакиевский мост, построенный в 1733 году мастером Соловьевым и лекарским помощником Стекловым, отличался новыми, “особо прочными плашкоутами-баржами”.

С тех пор Исаакиевский мост стал наводиться каждую весну и разбираться осенью, становясь неотъемлемой частью городского ритма.

Платная переправа и благородные цели

Проезд по Исаакиевскому мосту был платным. Взимались следующие суммы:

“За проезд в карете или коляске брали 5 копеек за пару, за одноконные экипажи и телеги - 3 копейки, за воз - 2 копейки. Кучеры, лакеи и пешеходы платили по 1 копейке. За провоз каждой мелкой скотины брали 2 копейки”.

При этом “дворцовые кареты, курьеры, пожарные и военные имели право бесплатного проезда”. Деньги, собранные с этой переправы, были направлены на строительство Никольского собора.

В 1754 году, в честь дня рождения наследника престола великого князя Павла Петровича, плату за проезд отменили.

Опасности и реконструкции: путь к долговечности

С 1779 года переправа через Неву стала возможной и зимой, после ледостава. Для доставки барж к месту строительства во льду прорубались специальные каналы. Однако, несмотря на это, переправа таила в себе немало опасностей.

Так, 4 октября 1809 года два морских офицера, Хвостов и Давыдов, “решили не ждать, пока пройдут баржи по Неве, и попытались перейти по разведенному мосту”, что привело к их трагической гибели.

Значительная реконструкция моста произошла в 1821 году под руководством инженеров А. А. Бетанкура и В. К. Третера. Были возведены “каменные береговые опоры, облицованные гранитом, и добавлены закругленные лестницы, спускающиеся к воде”.

Эти опоры с лестницами, сохранившиеся до наших дней, находятся под государственной охраной.

Блуждающая судьба: от Исаакиевского до Дворцового и обратно

Судьба моста оказалась переменчивой. После постройки Благовещенского моста, наплавную переправу перенесли выше, к стрелке Васильевского острова, и переименовали в Дворцовый.

Он служил до 1912 года, когда началось строительство современного Дворцового моста. Тогда наплавной мост вернули на прежнее место и снова стали называть Исаакиевским.

Последний акт трагедии произошел 11 июля 1916 года. Мост, освещавшийся 23 керосиновыми лампами, стал жертвой пожара.

“В одном из его плашкоутов хранили запас горючего. 11 июля 1916 года бак с керосином загорелся, огонь быстро охватил весь мост, и балки лопнули – куски моста кострищами поплыли по реке Нева”.

В 1991 году на Университетской набережной была установлена мемориальная табличка, напоминающая о существовании этого некогда оживленного перекрестка: