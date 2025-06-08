«Тройной» мост и египетские сфинксы: чем запомнилось 8 июня в истории Петербурга

8 июня — день, отмеченный в истории Санкт-Петербурга интересными событиями, от архитектурных шедевров до культурных традиций. Вспомним, чем запомнился этот день в разные годы.
1829: Начало строительства «трехарочного» моста
В этот день, в 1829 году, на пересечении реки Мойки и Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова) началось строительство уникального «трехарочного» моста.
Проект архитекторов Вильгельма фон Треттера и Егора Андреевича Адама включал в себя Мало-Конюшенный мост через Мойку, Театральный мост через Екатерининский канал, а также третий «ложный» мост.
1832: Установка египетских сфинксов на Неве
В 1832 году на Неве у Академии художеств были установлены гранитные сфинксы из египетских Фив. До сих пор они украшают набережную, напоминая, что им более трех тысяч лет. Их длина больше пяти метров, а высотой четыре с половиной. Весит каждое «животное» около 23 тонн.
1874: Торжественное открытие Адмиралтейского сада
В 1874 году состоялось торжественное открытие Адмиралтейского сада. Он был создан в честь 200-летия со дня рождения Петра Первого по предложению президента Русского общества садоводства адмирала Алексея Самуиловича Грейга.
Сад протянулся от Дворцовой площади до Конногвардейского манежа и радует жителей и гостей города до сих пор.
1901: Открытие мемориального музея Суворова
В 1901 году впервые в России был открыт мемориальный музей, посвященный определенной личности. Николай Второй удостоил такой чести генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.
Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», правда, основные средства были собраны благодаря пожертвованиям военной и гражданской общественности.
К сожалению, после революции в 1918 году музей был закрыт, и большая часть собраний была впоследствии продана большевистским правительством за границу.
2005: День петербургских котов и кошек
С 2005 года в городе появилась замечательная традиция отмечать День петербургских котов и кошек. В этот день знаменитая арт-группа «Митьки» установила на карнизе мастерской скульптуру кошки по имени Тишка Матроскина.
8 июня — день, когда история Санкт-Петербурга пополнилась архитектурными шедеврами, культурными традициями и памятью о великих личностях. От мостов и сфинксов до садов и кошек — город продолжает жить и удивлять.