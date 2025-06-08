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«Тройной» мост и египетские сфинксы: чем запомнилось 8 июня в истории Петербурга

Опубликовано: 8 июня 2025 08:02
Египетские сфинксы, Адмиралтейский сад, трехарочный мост и кот от Митьков
«Тройной» мост и египетские сфинксы: чем запомнилось 8 июня в истории Петербурга
Городовой ру

Почему наследие генералиссимуса распродали?

8 июня — день, отмеченный в истории Санкт-Петербурга интересными событиями, от архитектурных шедевров до культурных традиций. Вспомним, чем запомнился этот день в разные годы.

1829: Начало строительства «трехарочного» моста

В этот день, в 1829 году, на пересечении реки Мойки и Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова) началось строительство уникального «трехарочного» моста.

Проект архитекторов Вильгельма фон Треттера и Егора Андреевича Адама включал в себя Мало-Конюшенный мост через Мойку, Театральный мост через Екатерининский канал, а также третий «ложный» мост.

1832: Установка египетских сфинксов на Неве

В 1832 году на Неве у Академии художеств были установлены гранитные сфинксы из египетских Фив. До сих пор они украшают набережную, напоминая, что им более трех тысяч лет. Их длина больше пяти метров, а высотой четыре с половиной. Весит каждое «животное» около 23 тонн.

1874: Торжественное открытие Адмиралтейского сада

В 1874 году состоялось торжественное открытие Адмиралтейского сада. Он был создан в честь 200-летия со дня рождения Петра Первого по предложению президента Русского общества садоводства адмирала Алексея Самуиловича Грейга.

Сад протянулся от Дворцовой площади до Конногвардейского манежа и радует жителей и гостей города до сих пор.

1901: Открытие мемориального музея Суворова

В 1901 году впервые в России был открыт мемориальный музей, посвященный определенной личности. Николай Второй удостоил такой чести генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», правда, основные средства были собраны благодаря пожертвованиям военной и гражданской общественности.

К сожалению, после революции в 1918 году музей был закрыт, и большая часть собраний была впоследствии продана большевистским правительством за границу.

2005: День петербургских котов и кошек

С 2005 года в городе появилась замечательная традиция отмечать День петербургских котов и кошек. В этот день знаменитая арт-группа «Митьки» установила на карнизе мастерской скульптуру кошки по имени Тишка Матроскина.

8 июня — день, когда история Санкт-Петербурга пополнилась архитектурными шедеврами, культурными традициями и памятью о великих личностях. От мостов и сфинксов до садов и кошек — город продолжает жить и удивлять.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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