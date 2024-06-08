Призраки, мертвецы и жуткие легенды: самые мистические места в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербург ежегодно приезжают больше восьми миллионов туристов из разных уголков планеты, В основном они идут гулять по Невскому проспекту, смотреть на разводные мосты или фотографироваться у Исаакиевского собора. Самые же хитрые путешественники отправляются по мистическим местах, от которых кровь в жилах стынет. Рассказываем самые необычные из них.

Куда сходить и что посмотреть

Обводной канал города на Неве местные жители стараются обходить стороной. И дело вовсе не в том, что с моста постоянно норовят прыгнуть люди в воду, оборвав жизнь. На дне водоема был найден удивительный гранитный алтарь с неизвестными надписями. Под камнем лежал труп человека, личность которого установить так и не удалось.

Малоохтинское кладбище все чаще привлекает различных магов и колдунов. Они совершают обряды на могилах, поэтому вы можете легко встретить такого мистика, придя к умершему родственнику. На Марсовом поле раньше шабаши устраивали настоящие ведьмы и темные силы. По поверьям людям туда вход был запрещен. Если кто-то и сунется, то сразу же распрощается с жизнью.

Источник фото: Legion-Media

Чертову пустошь в Екатерингофе местные тоже побаиваются. Там часто слышат какие-то странные звуки, а по ночам над водоемом видят какие-то горячие огоньки, происхождение которых никто объяснить не может.

Говорят, что в сфинксах у Академии художеств замурованы настоящие мертвецы, а на самих изваяниях есть какие-то ритуальные магические заклинания. А на Никольском кладбище часто люди видят призрака черного кота, который прогуливается вдоль могил и пропадает также внезапно, как и появляется.

Источник фото: Legion-Media

Если заберетесь на крышу дома под номеров 4 по улице Гороховой, то все ваши загаданные там желания непременно сбудутся. Так рассказывают гиды. По непонятным причинам во время войны этот дом остался невредимым. Многие не могут этого объяснить. Будто неведомая сила его защищала.

На Городовой, 64 есть квартира, в которой жил и исцелял людей сам Григорий Распутин. Там висит его огромный портрет и люди поговаривают, что по ночам слышат вздохи, мужской голос и шаги. Еще одного призрака можно встретить в бывшем особняке княгине Наталиь Голицыной. Ее дух по-прежнему обитает в доме на Малой Морской и пугает народ.

Источник фото: Legion-Media