Мясо больше не будет «резиновым»: вот как жарят говядину шеф-повара

Приятно побаловать домочадцев говяжьим стейком на ужин. Но иногда мясо получается «резиновым». Чтобы этого избежать, важно соблюсти пару простых условий.

Шеф-повар Андрей Сулима дал несколько дельных советов. Следуя им, вы всегда сможете приготовить мясо, которое ничем не уступит по вкусу и текстуре ресторанному блюду.

«Сперва стейк должен полежать при комнатной температуре, чтобы не попасть на сковороду холодным. Жарить мясо лучше всего на сливочном топленом масле, можно добавить чеснок, розмарин, тимьян и слайсы имбиря.

Старайтесь жарить так, чтобы температура внутри куска не превышала 77°C, иначе мясо будет суховатым. После приготовления закройте стейк фольгой и дайте ему отдохнуть, чтобы соки распределились внутри куска», — посоветовал эксперт в беседе с порталом «Городовой».