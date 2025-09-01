Городовой / Общество / Колбаса станет другой: как подорожание свинины изменит привычный вкус любимых продуктов
Колбаса станет другой: как подорожание свинины изменит привычный вкус любимых продуктов

Опубликовано: 1 сентября 2025 21:16

Колбаса станет другой: как подорожание свинины изменит привычный вкус любимых продуктов
globallookpress/Shatokhina Natalia

Стремительный рост цен на свиной окорок заставляет производителей корректировать рецептуру.

В России изменят рецептуру колбасы, чтобы оставить цены на прежнем уровне.

Средняя оптовая стоимость свиных окороков выросла на 10% за первые месяцы 2025 года.

Изменения в рецептуре

Как пишут "Известия", на фоне увеличения стоимости сырья производители вынуждены вносить изменения в рецептуру.

“Мы увеличиваем долю мяса механической обвалки. Используем больше курицы в тех изделиях, где она допустима”, — сообщил топ-менеджер одного из крупных мясоперерабатывающих предприятий.

Повышение цен

Некоторые компании, как, например, «Дымов», пока придерживаются старых рецептов, но уже готовятся к увеличению цен.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
