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Мясо у японцев всегда нежнейшее и тает во рту: маринуют вовсе не в уксусе или соусе

Мясо у японцев всегда нежнейшее и тает во рту: маринуют вовсе не в уксусе или соусе
В чем японцы маринуют мясо для нежности

Российские хозяйки точно такого метода еще не пробовали.

Многие повара рекомендуют перед готовкой мариновать мясо, чтобы оно точно получилось мягким и нежным. Чаще всего для этого используют соевый соус или уксус с лимонным соком. Однако у японцев есть более простой вариант.

Чтобы мясо точно получилось сочным, жители Страны восходящего солнца маринуют его в сыром яичном белке. Достаточно дать постоять смеси всего 15 минут перед началом готовки — и блюдо гарантированно будет таять во рту, пишет автор блога «Куклы и кухня Марины Еремеевой».

Этот продукт обволакивает кусочки свинины или говядины. При этом все соки будто «запечатываются», и точно не выбегут при жарке или тушении.

Источник фото: Автор - агентство-партнер - www.globallookpress.com

Общество Кулинария Продукты питания
11 ноября 2023 15:00
Мария Саблина
Мария Саблина
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