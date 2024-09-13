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На самолете дешевле: сколько будет стоить билет на новый скоростной поезд из Питера до Москвы

13 сентября 2024 08:30
На самолете дешевле: сколько будет стоить билет на новый скоростной поезд из Питера до Москвы
На самолете дешевле: сколько будет стоить билет на новый скоростной поезд из Питера до Москвы
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Позволить себе прокатиться на ВСМ смогут только обеспеченные горожане.

Во время Восточного экономического форума глава Минтранса Виталий Савельев поделился предположительной стоимостью проезда по будущей высокоскоростной магистрали (ВМС), связывающей Москву и Санкт-Петербург. По его словам, билет на поезд обойдется примерно в 10 тысяч рублей.

Вице-премьер отметил, что строительство ВМС требует серьезных вложений — общие затраты оцениваются в 1,5 триллиона рублей, а с учетом сопутствующих расходов сумма достигнет 1,755 триллиона рублей.

Работы над магистралью начались 14 марта 2024 года, а первые поезда планируют запустить в 2030 году. Маршрут пройдет через шесть регионов: Москву, Санкт-Петербург, а также Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Время в пути между двумя столицами составит всего 2 часа 15 минут, сообщает ТАСС.

Петербуржцы, узнав о предварительной стоимости проезда в скоростном поезде, не слишком воодушевились. Многие отметили, что дешевле добраться до столицы самолетом.

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Автор:
Ольга Хромова
Город ТранспортСанкт-Петербург
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