На вопрос о загадках Финляндского вокзала не ответили в «Что? Где? Когда?»﻿: даже петербургские знатоки оказались бессильны

Финальная игра летней серии «Что? Где? Когда?» в 2023 году преподнесла знатокам и зрителям настоящий сюрприз.
Неожиданный вопрос о фасаде знаменитого Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге поставил в тупик даже опытных игроков, включая петербуржцев Дмитрия Авдеенко и Павла Ершова.
«Снег растапливает метро?» Неожиданная разгадка тайны фасада Финляндского вокзала
Вопрос звучал просто: почему внешний вид пяти горельефов на левой стороне здания периодически отличается от остальных двенадцати?
Знатоки, сосредоточившись на теме метро, предположили, что дело в теплом воздухе из подземки, который растапливает снег. Однако, эта версия оказалась неверной.
Два хозяина — одна стена: как разделение ответственности меняет облик Финляндского вокзала
Истинная разгадка оказалась куда более прозаичной, но при этом остроумной. Здание вокзала находится под управлением двух разных организаций: левая часть фасада относится к метрополитену, а правая — к железной дороге.
«Каждая из служб отвечает за свою зону уборки и ухода за зданием», — объясняется причина различий.
Это и приводит к тому, что горельефы на разных участках фасада выглядят по-разному, из-за разного графика обслуживания.
Александр Друзь в недоумении: банальная правда, скрытая в деталях фасада
Этот неожиданный ответ удивил даже маэстро интеллектуальных игр Александра Друзя, который также не смог прийти к столь очевидному, но неочевидному решению.
Промах команды изменил счет в игре — 4:5 в пользу телезрителей.
«Видно невооруженным глазом»: Алексей Гиязов о секрете, который ускользнул от знатоков
Защитник интересов телезрителей Алексей Гиязов, сам родом из Петербурга, сразу понял «подвох». Он отметил, что разница между окнами двух организаций «видна невооруженным глазом».
Этот момент подчеркнул, что «внимание к деталям и житейский опыт» порой оказываются более ценными, чем глубокие теоретические знания, когда речь заходит о разгадке реальных, а не вымышленных, тайн.