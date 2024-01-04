Наберете больше, чем сбросили: вот как ни в коем случае нельзя худеть после Нового года

После череды застолий многие набирают лишний вес. Чтобы быстрее прийти в форму, большинство людей устраивают разгрузочные дни на гречке или кефире. Однако врач ЛФК, диетолог Дмитрий Бобунов предупреждает: это может быть опасно для здоровья.

«Если человек использует монопитание, то не получает необходимых ему веществ. Например, кефир — это сплошные углеводы. Гречка — то же самое. А в рационе должны быть также белки, жиры, витамины и микроэлементы», — рассказал медик в беседе с порталом «Городовой».

В результате такой диеты человек потеряет не жир, а мышечную массу. Кроме того, высока вероятность, что после возращения к привычной пище вы наберете еще больше лишних килограммов.

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