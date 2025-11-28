Начало зимы с блеском: Центробанк 1 декабря выпустит монеты в нумизматическом наборе

Центральный банк Российской Федерации сообщил, что с 1 декабря в обращение поступит специальный набор монет в памятной упаковке.

В этом комплекте будут монеты разного достоинства: 1 и 5 копеек из стали с покрытием мельхиором, 10 и 50 копеек из стали с латунным покрытием, а также монеты в 1, 2, 5 и 10 рублей, для которых использованы покрытия из никеля или латуни, сообщает ТАСС.

Каждая из монет выполнена с использованием традиционных технологий чеканки.

На копейках изображён Святой Георгий Победоносец, атакующий змея на коне. Монеты достоинством в рубли украсят изображения государственного герба России. Все монеты данного выпуска являются официальным платёжным средством.

Комплект будет выпущен в количестве 35 тысяч экземпляров. На сувенирной упаковке размещены панорамные пейзажи Москвы, одного из старейших центров чеканки монет, где эта традиция ведётся с конца XIV столетия. Для коллекционеров и нумизматов набор будет иметь особую ценность.

Ранее в Центральном банке отмечали, что в будущем появятся монеты с изображением персонажа Лунтик, что вызвало большой интерес среди жителей России.