Наивных петербуржцев ловят на крючок: что скрывают «бесплатные» фотосессии от пронырливых мошенников

Опубликовано: 20 января 2026 07:30
 Проверено редакцией
Жители Санкт-Петербурга столкнулись с новой разновидностью мошенничества, связанной с обещанием бесплатной фотосессии.

Организаторы схемы предлагают съёмку «по бартеру», затем договариваются с потенциальными участниками о времени и месте встречи. После этого назначается «менеджер», который высылает ссылку для оплаты аренды фотостудии.

Когда человек переводит требуемую сумму, через несколько дней организатор отменяет съёмку. После этого потерпевшему поступает ссылка якобы для возврата средств.

Открыв её и указав персональную информацию, гражданин предоставляет мошенникам доступ к своему банковскому приложению.

Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Эксперты советуют перед тем, как соглашаться на участие в фотосессии, обязательно проверять информацию о фотографе и студии через отзывы и официальные сайты.

Важно проводить оплату только с помощью проверенных сервисов, а при возникновении малейших подозрений — отказываться от съёмки.

Автор:
Юлия Аликова
