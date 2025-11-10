Городовой / Город / Наказали не мошенника, а связь: оператор ответил рублём за пропуск его звонка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ларисе Долиной грозили смертью: кто рискнул перейти черту? Город
В Петербурге блокадница добилась права быть похороненной рядом с родителями Город
Северная столица в денежной десятке: Петербург вошёл в список городов, где зарплаты перевалили за 200 тысяч Город
Американцы ушли, цеха остались: бывший завод General Motors в Шушарах оживет лишь в 2026-м Город
Солнце берёт реванш: 11 ноября магнитные бури снова накроют Землю Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Наказали не мошенника, а связь: оператор ответил рублём за пропуск его звонка

Опубликовано: 10 ноября 2025 23:30
Наказали не мошенника, а связь: оператор ответил рублём за пропуск его звонка
Наказали не мошенника, а связь: оператор ответил рублём за пропуск его звонка
Городовой ру

Компанию оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Сотовая компания привлечена к ответственности в связи с пропущенным мошенническим звонком. Как сообщает 78.ru, в ходе проверки прокуратуры выяснилось, что оператор допустил в сеть подключение вызова, не передав сведения о соединении в специальную систему для предупреждения мошенничеств.

Из-за этого житель Соснового Бора лишился 106 тысяч рублей.

Оператор признан виновным, а компанию оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают молодым людям незаконно обналичивать деньги с "Пушкинской карты".

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью