Наказали не мошенника, а связь: оператор ответил рублём за пропуск его звонка

Новости по теме

Даже за «безобидный» кирпич: юрист перечислил мусор, за который придётся платить штраф

Перейти

Новые штрафы до 318 тысяч: в самолёте накажут уже не только дебоширов

Перейти

Пятно на Фонтанке: прокуратура разбирается с разливом нефтепродуктов в акватории

Перейти

Автоматически не продлят: владельцам «Пушкинской карты» предстоит подать заявление на перевыпуск

Перейти

Не за обложку, а за неповиновение: российским водителям грозит штраф или до 15 суток за отказ снять чехол с прав

Перейти