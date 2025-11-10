Наказали не мошенника, а связь: оператор ответил рублём за пропуск его звонка

Сотовая компания привлечена к ответственности в связи с пропущенным мошенническим звонком. Как сообщает 78.ru, в ходе проверки прокуратуры выяснилось, что оператор допустил в сеть подключение вызова, не передав сведения о соединении в специальную систему для предупреждения мошенничеств.
Из-за этого житель Соснового Бора лишился 106 тысяч рублей.
Оператор признан виновным, а компанию оштрафовали на 600 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что мошенники предлагают молодым людям незаконно обналичивать деньги с "Пушкинской карты".