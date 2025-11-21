Городовой / Город / Налоговый вычет с сюрпризом: как вернуть больше, чем вы думали
Налоговый вычет с сюрпризом: как вернуть больше, чем вы думали

Опубликовано: 21 ноября 2025 10:30
Получить налоговый вычет можно, если участвовать в добровольных пенсионных программах.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Ольга Борисова рассказала в беседе с Life.ru, какими способами возможно сократить налоговые выплаты.

В первую очередь, сделать это позволяет перечисление части дохода на благотворительность. По её словам, разрешается направить до 25 процентов годового заработка на добрые дела, чтобы оформить налоговый вычет.

Однако важное условие: пожертвования принимаются только теми организациями, которые указаны в Налоговом кодексе Российской Федерации.

Существуют и иные возможности уменьшить размер налога. Один из них — участие в добровольных пенсионных программах или вложения в негосударственные пенсионные фонды: максимальный размер вычета по этим направлениям составляет 150 тысяч рублей в год.

Права на вычет имеют граждане, оплатившие страховые полисы, сумма которых не превышает 150 тысяч рублей. В случаях, когда годовые траты на страхование оказываются выше этого порога, налоговая служба учтет лишь установленный лимит.

Борисова отметила: люди, выплачивающие проценты по кредиту на строительство частного дома, также могут рассчитывать на возврат части суммы.

Максимально допустимая величина расходов для получения такого вычета — 3 миллиона рублей.

Расходы по договору пожизненного содержания для поддержки пожилого человека также предоставляют возможность вернуть налог. Начисление будет произведено по стандартной методике, с учётом фактически понесённых расходов и в пределах лимитов.

Эксперт подчеркнула важность своевременной подачи налоговой декларации: чем раньше документы направлены, тем быстрее появится возможность вернуть деньги.

Благодаря внедрению цифровых технологий сроки проверки и выплаты Федеральной налоговой службой могут быть сокращены.

Недавно в Государственной думе разъяснили процедуру оформления налогового вычета за косметологические услуги.

Автор:
Юлия Аликова
Город
