Налоговый вычет с сюрпризом: как вернуть больше, чем вы думали

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Ольга Борисова рассказала в беседе с Life.ru, какими способами возможно сократить налоговые выплаты.
В первую очередь, сделать это позволяет перечисление части дохода на благотворительность. По её словам, разрешается направить до 25 процентов годового заработка на добрые дела, чтобы оформить налоговый вычет.
Однако важное условие: пожертвования принимаются только теми организациями, которые указаны в Налоговом кодексе Российской Федерации.
Существуют и иные возможности уменьшить размер налога. Один из них — участие в добровольных пенсионных программах или вложения в негосударственные пенсионные фонды: максимальный размер вычета по этим направлениям составляет 150 тысяч рублей в год.
Права на вычет имеют граждане, оплатившие страховые полисы, сумма которых не превышает 150 тысяч рублей. В случаях, когда годовые траты на страхование оказываются выше этого порога, налоговая служба учтет лишь установленный лимит.
Борисова отметила: люди, выплачивающие проценты по кредиту на строительство частного дома, также могут рассчитывать на возврат части суммы.
Максимально допустимая величина расходов для получения такого вычета — 3 миллиона рублей.
Расходы по договору пожизненного содержания для поддержки пожилого человека также предоставляют возможность вернуть налог. Начисление будет произведено по стандартной методике, с учётом фактически понесённых расходов и в пределах лимитов.
Эксперт подчеркнула важность своевременной подачи налоговой декларации: чем раньше документы направлены, тем быстрее появится возможность вернуть деньги.
Благодаря внедрению цифровых технологий сроки проверки и выплаты Федеральной налоговой службой могут быть сокращены.
Недавно в Государственной думе разъяснили процедуру оформления налогового вычета за косметологические услуги.