Нам бургер турецкий не нужен? Россияне сравнили цены на фастфуд в России и Газипаше — где дешевле и вкуснее?

Опубликовано: 6 сентября 2025 19:31
Фото: Городовой.ру

Всё-таки Бургер Кинг — не ровня кебабу, но универсален почти везде.

Кажется, что в Турции всё стоит копейки — особенно если в кошельке лежат рубли, а не евро. Но когда дело доходит до глобальных сетей вроде Burger King, иллюзии быстро развеиваются.

Турист сравнил один и тот же обед — Double Whopper, картошка, напиток — в Волгограде и в турецкой Газипаше. Разница во времени — 10 дней. Разница в цене — 315 рублей. А вот во вкусе…

Волгоград, Россия: 8 из 10, соус отдельно

Бургер Кинг в Волгограде (в Тракторозаводском районе, бывший «Диамант») порадовал быстро и почти на автомате. Двойной Воппер с сыром, сочные котлеты, овощи свежие. Но булка — суховата.

Картошка стандартная, напиток — маленький. Соус барбекю пришлось докупать за 60 рублей, кетчуп не дали.

Итог: 594,98 руб. (примерно 300 лир по тогдашнему курсу). Оценка — 8 из 10. Без восторга, но стабильно.

Газипаша, Турция: 7 из 10, но дороже

Турецкий Double Whopper подавали долго — очередь, доставка, суматоха. Булка — ещё суше. Сыра не добавили (и не спросили), хотя обычно предлагают.

Картошку нарезали мельче, зато дали кетчуп и майонез бесплатно. Напиток — средняя кола.

Сумма: 405 лир, или примерно 810 рублей. То есть турецкий Воппер обошёлся на полтора раза дороже.

Вывод: ешьте шаурму (кебаб)

Ни один из обедов не был провальным, но оба — на один раз. Инфляция, курс, стоимость аренды — всё влияет. И всё же, когда за 800 рублей можно поесть свежайшую турецкую шаурму с мясом, салатом и лепёшкой — идти в фастфуд становится скорее привычкой, чем удовольствием.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
