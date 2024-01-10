Натуральный творог определите дома за пару минут: его выдает этот нюанс

Если вы купили творог, но сомневаетесь в его качестве, есть простой способ проверить товар на натуральность. Всего одна хитрость поможет сразу же определить, настоящий ли перед вами творог или все же творожный продукт.

Разница между этими двумя изделиями заключается в составе. Творог готовят исключительно из молока. А вот творожный продукт может содержать растительные жиры.

Чтобы определить, какой же из видов творога перед вами, необходимо нагреть небольшую его часть на сковороде. Если продукт натуральный, то он сразу начнет сворачиваться и выделять сыворотку. А вот творожная продукция начнет тянуться или попросту расплавится в белую массу с пенкой, отмечает Дзен-канал «1001 идея для дома».

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