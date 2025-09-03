От +30 на термометре до полярного сияния в небе: Петербург в зоне необычных явлений и отклонений от норм

Лето 2025 года в Петербурге выдалось очень разным: был холодный июнь, июльское наводнение и настоящая жара.
Погода как будто играла с жителями в прятки — день мог быть солнцем согрет, а на следующий — под зонтиком.
Дожди и солнце
Лето не было самым дождливым за последнее время, но осадки все же превышали норму — в июне выпало 145% от средней нормы, в августе — 122%.
С солнцем тоже не все просто: за все лето насчитывалось 779 часов солнца, что меньше, чем в последние четыре года, когда этот показатель превысил 850 часов, пишет синоптик Александр Колесов.
Однако это все равно выше нормы в 750 часов. В рейтинге по количеству солнечных часов это лето заняло 32-е место.
В целом, лето 2025 года можно назвать не самым солнечным, но и не серым и дождливым — где-то посередине. Такой климат хорошо подходит для тех, кто любит немного прохлады, теплые и солнечные дни.
Северное сияние
Не успело закончиться лето, как жители Ленобласти стали свидетелями Северного сияния.
Судя по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, полярное сияние также охватило Белое море, Латвию, Смоленскую область и другие регионы.
Яркие всполохи зеленого и голубого цветов были хорошо видны на севере Петербурга, а фиолетовые волны появились в Лужском районе Ленобласти.