Свобода слова под запретом: за что платили философы и ученые, покидая Петроград

Осенью 1922 года два немецких судна, «Обербургомистр Хакен» и «Пруссия», покинули Петроград, увозя в Штеттин около 160 видных российских ученых, философов, врачей и деятелей культуры.

Большевистская власть назвала их «врагами нового режима» и «угрозой идеологической монополии», отправив в изгнание, которое впоследствии получило название «Философский пароход».

Борьба с инакомыслием: предпосылки и цели

Как пишет журнал "Фома", толчком к высылке послужила борьба власти с попытками помощи голодающим через комитет «Помгол», в котором участвовали известные деятели культуры.

«Ленин быстро распорядился закрыть этот комитет, а затем началась жесткая идеологическая зачистка», — отмечают историки.

Власть опасалась, что «объединенная интеллигенция может представить собой политическую угрозу, стать опорой для контрреволюционных сил».

«Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно», — лаконично пояснил Лев Троцкий мотивы этой беспрецедентной акции.

Кто оказался на борту?

Среди высланных были «философы, культурологи, ученые и врачи — представители тех областей, которые формировали общественное сознание и могли противостоять власти».

Условия выезда были крайне суровыми: разрешалось взять с собой «очень ограниченное количество вещей», а драгоценности и даже обручальные кольца были запрещены.

Многие покинули родину «с чувством морального изгнания и потери общей культурной среды».

Сразу два Булгакова и полимат Карсавин: многогранность талантов

Судьбы высылаемых поражают своим разнообразием. На пароходах оказалось «сразу два Булгакова: священник Сергий Николаевич Булгаков, политэконом, философ… и Валентин Федорович — врач и близкий друг Льва Толстого.

Кроме того, «некоторые пассажиры были специалистами сразу в нескольких гуманитарных отраслях».

Ярким примером является Лев Карсавин, профессор Петроградского университета, который, будучи историком-медиевистом, к 1922 году уже написал ряд религиозно-философских работ, что позволяло назвать его и философом.

«Смехотворные характеристики»: как клеймили инакомыслящих

Окончательные списки депортированных были составлены 10 августа 1922 года. В документах сохранились «смехотворные характеристики», объясняющие причины изгнания.

Например, философ Семен Франк был описан как «профессор, философ-идеалист… противник реформы высшей школы. Правый кадет направления “Руль”. Несомненно вредный».

Противоречивые обвинения: загадка сознания Бердяева

Философ Николай Бердяев получил характеристику, где «причудливо сочетались обвинения в монархизме и одновременно в причастности к партии кадетов, которая была антимонархической».

Его также назвали «черносотенец», хотя эта партия прекратила существование до революции.

«Как все эти противоречивые политические идеи могли уместиться в одной голове, большая загадка», — удивляются исследователи, отмечая, что ранее Бердяев уже подвергался ссылке за революционные взгляды.

Среди изгнанных — писатели, историки, социологи

В списках пассажиров значились писатель Михаил Осоргин (Ильин), литературные критики Юрий Айхенвальд и Александр Изгоев, историк Александр Кизеветтер, социолог Питирим Сорокин (хотя он и уехал на поезде, но также входил в списки ГПУ).

Были среди изгнанных и математики, и инженеры.

Почему высылали в Германию?

Высылка именно в Германию объяснялась несколькими факторами. Во‑первых, корабли регулярно ходили в этот регион, что делало логистически удобным такой маршрут.

Во‑вторых, Германия уже признала легитимность РСФСР и поддерживала с ней дипломатические отношения.

Однако, когда советская власть обратилась к Министерству иностранных дел Германии с просьбой оформить визы высылаемым, получила отказ.

Немцы заявили, что не готовы принимать эту нагрузку и не хотят становиться местом ссылки советских граждан.

Однако, для многих известных и уважаемых высылаемых был сделан компромисс — им предложили самостоятельно обратиться в германское посольство за визами.