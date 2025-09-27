Невыгодно и хопотно: на что заменили ячейки для хранения в магазине

Металлические ящики на входе у магазинов уходят в прошлое.

Еще недавно в сетевых магазинах можно было оставить сумку или рюкзак в металлической ячейке, чтобы свободно перемещаться по залу.

Это было удобно и для клиентов, и для безопасности – никто не ходил по магазину с лишними сумками.

Но в 2025 году такие ячейки начали массово исчезать во многих магазинах, в том числе в широко распространенной сети «Пятерочка».

Почему магазины убирают ячейки?

В магазинах, конечно же, прокомментировали пропажу. Был сделан акцент на том, что создается более доверительная и комфортная среда для клиентов, чтобы избежать ограничений.

Отмечалось, что покупатель скорее гость в магазине, пишет oren1.ru.

Однако на самом деле причины куда более приземленные.

Во-первых, содержание ячеек требует серьезных затрат. Постоянно ломаются замки, исчезают ключи, а обслуживание обходится хлопотно, пишет progorod43.ru.

Во-вторых, блоки занимают ценное торговое пространство, которое можно использовать с большей выгодой — например, под постаматы и для выдачи интернет-заказов.

Такие устройства приносят дополнительный доход, тогда как ячейки — только расходы.

Безопасность и ответственность

Еще одна весомая причина — безопасность. Металлические ячейки с простыми замками легко вскрываются, и это создает риски для магазинов, пишет itar-tasskuban.ru.

В них можно было спрятать чемоданы с подозрительными или запрещенными предметами. Магазины не хотят брать на себя ответственность за сохранность вещей в таких ячейках, так как контролировать это сложно.