Не детская опасность: в Приморском районе грузовик сбил трёхлетнего мальчика на беговеле

Опубликовано: 27 октября 2025 07:43
Городовой ру

Ребёнка доставили в больницу с тяжёлыми травмами живота и переломом бедра.

Накануне вечером у дома номер 11 по улице Верхне-Каменской в Приморском районе Северной столицы произошёл несчастный случай с участием ребёнка.

Трёхлетний мальчик, который пересекал дорогу по пешеходному переходу без светофора на беговеле в сопровождении родителей, попал под грузовой автомобиль.

Управлявший машиной мужчина 40 лет не заметил малыша и допустил наезд.

В результате происшествия ребёнок получил закрытую травму живота и перелом бедра. Мальчика доставили в больницу для оказания медицинской помощи. О дорожном инциденте сообщили в пресс-службе городского главка МВД.

Полиция приступила к проверке всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о начале уголовного производства. Было установлено, что на протяжении 2025 года водитель грузовика был привлечён к административной ответственности 26 раз.

Ранее стало известно об ещё одном случае, когда в Кудрово автомобиль сбил мальчика на самокате. Правоохранители призывают соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность рядом с детскими площадками и пешеходными переходами.

Автор:
Юлия Аликова
