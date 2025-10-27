Не детская опасность: в Приморском районе грузовик сбил трёхлетнего мальчика на беговеле

Накануне вечером у дома номер 11 по улице Верхне-Каменской в Приморском районе Северной столицы произошёл несчастный случай с участием ребёнка.
Трёхлетний мальчик, который пересекал дорогу по пешеходному переходу без светофора на беговеле в сопровождении родителей, попал под грузовой автомобиль.
Управлявший машиной мужчина 40 лет не заметил малыша и допустил наезд.
В результате происшествия ребёнок получил закрытую травму живота и перелом бедра. Мальчика доставили в больницу для оказания медицинской помощи. О дорожном инциденте сообщили в пресс-службе городского главка МВД.
Полиция приступила к проверке всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о начале уголовного производства. Было установлено, что на протяжении 2025 года водитель грузовика был привлечён к административной ответственности 26 раз.
Ранее стало известно об ещё одном случае, когда в Кудрово автомобиль сбил мальчика на самокате. Правоохранители призывают соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность рядом с детскими площадками и пешеходными переходами.