Не ешьте эти продукты в египетских отелях, чтобы отдых не закончился больничной койкой

Туристы, которые едут отдыхать в Египет, надеются на хороший сервис и вкусную еду, особенно если в отеле есть шведский стол. Но не все блюда стоит набирать на свою тарелку. Есть некоторые категории из них, которые лучше отложить в сторону и даже не пробовать. Отравиться можно достаточно легко и виноваты в этом будете вы сами.

Мясо

Помните, что Египет — это не страна про мясо. Местные жители чаще всего едят бобовые или соевые кебабы, в рационе иногда присутствуют тушеная баранина или курица. Если вы захотите вкусный стейк из свинины, приготовьтесь, что он будет больше напоминать подошву. Жевать такой придется очень долго.

Кроме того, такой продукт может оказаться просроченным из-за высокой температуры на улице. Сроки и правила хранения в недорогих гостиницах соблюдаются поварами не всегда. Сосиски, кстати, туристы тоже к еде не рекомендуют, называя их «ватными» и жутко безвкусными.

Источник фото: Legion-Media

Соусы

От различных молочных или йогуртовых соусов со шведского стола тоже лучше отказаться. Порой они стоят там по несколько часов и просто напросто портятся. Бактериям не нужно много времени, чтобы поселиться в продукте и там размножиться. Все это попадет на вашу тарелку, а затем и в желудок.

Фрукты

Цельные фрукты на обеде или ужине тоже не берите. Многие отдыхающие считают, что это прекрасный и легкий вариант закончить трапезу, но все может пойти не по плану. Хорошо, если ближайшие пару часов вы просто проведете в туалете, а не в больнице. Апельсины, груши, цитрусовые в отелях плохо моют. Да и вообще нет гарантии, моют ли в принципе. Если хотите фруктов, лучше либо купить их на рынке (там они в разы вкуснее), либо перед едой еще раз ополосните их водой из бутылки.

Источник фото: Legion-Media

Вода

Воду в кувшинах или из специальных питьевых фонтанчиков тоже лучше не пить. Не исключено, что жидкость кишит бактериями, к которым желудок россиянина будет не готов. Покупайте воду в бутылках и утоляйте жажду только так. Это будет намного безопаснее.

Алкоголь

И, конечно же, на первом месте стоит алкоголь. Многие туристы жалуются в Сети, что в надежде на «все включено» они стараются попробовать чуть ли не все коктейли в баре. По итогу получают разбавленное пойло, которое ничего общего с хорошим спиртным не имеет. Не рассчитывайте на супер-питейные заведения в отелях, сколько бы звезд там не было.

Источник фото: Legion-Media