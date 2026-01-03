Не фастфуд виноват: врач назвал два тихих врага ЖКТ

Врач сообщила, что недостаток физической активности и ослабление мышц брюшного пресса способны оказывать неблагоприятное воздействие на функционирование внутренних органов.

Елена Деминова, врач-гастроэнтеролог и руководитель отделения в одной из петербургских больниц, рассказала о возможных рисках длительного пребывания в сидячем положении на работе изданию «Петербургский дневник».

В первую очередь, специалист акцентировала, что подобный образ жизни может проявляться ощущением дискомфорта в животе — урчанием и вздутием.

Чаще всего проблемы связаны с нарушениями функции желудочно-кишечного тракта, среди которых встречаются раздражение кишечника, хронические запоры, диспепсия, изменения в составе кишечной микрофлоры, несбалансированное питание, непереносимость отдельных веществ, переедание и стресс.

Эксперт разъяснила, что сбои в работе кишечных мышц зачастую заметны при спешке во время еды или употреблении газированных напитков и определённых продуктов.

По словам Деминовой, к подобным реакциям приводят бобовые, капуста, кисломолочные продукты, виноград, яблоки, изделия на дрожжевой основе и пиво.

При появлении подобных жалоб рекомендуется придерживаться специальных диетических правил и, если необходимо, пользоваться лекарственными средствами по согласованию с врачом.

Особое внимание доктор уделила тому, как длительное пребывание за компьютером, редкая физическая активность и хронический стресс снижают двигательные функции внутренних органов.

Это связано не только с уменьшением притока крови и ослаблением мышц, но также с нарушением нервных сигналов к желудочно-кишечному тракту.

Поэтому для улучшения состояния специалист советует установить здоровый режим питания и увеличить двигательную активность в течение дня.

Деминова порекомендовала включать в рацион необходимое количество растительной еды: овощи, ягоды, зелень и фрукты.

Немаловажное значение имеет правильный питьевой режим: ежедневно нужно употреблять хотя бы полтора-два литра жидкости, а при жаркой погоде — ещё больше. Недостаток воды может способствовать возникновению запоров.

Также врач посоветовала не пропускать завтрак, который должен составлять приблизительно четверть от всей дневной нормы калорий.

В промежутках между основными приёмами пищи вместо вредных перекусов лучше выбирать натуральные продукты: источники белка, свежие овощи и фрукты, орехи, сухофрукты или натуральный йогурт.

Деминова отметила, что малоподвижность негативно сказывается на состоянии мышц брюшного пресса, что тоже влияет на работу пищеварительной системы.

Она рекомендовала правильно организовать рабочее место, чтобы уменьшить нагрузку на мышцы, устраивать короткие разминки и использовать техники расслабления для борьбы со стрессом.