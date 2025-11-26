Городовой / Город / Не к супу: российские ученые обсудили угрозу расползания борщевика по Ленобласти
Не к супу: российские ученые обсудили угрозу расползания борщевика по Ленобласти

Опубликовано: 26 ноября 2025 09:45
Городовой ру

JTI Россия и Всероссийское общество охраны природы завершили двухлетнюю совместную программу, направленную на борьбу с опасным сорняком.

В Ленинградской области состоялось обсуждение проблемы распространения борщевика на охраняемых природных землях. Основное внимание уделялось сложившейся ситуации и поиску решений по контролю за этим растением.

В мероприятии приняли участие ученые-ботаники, специалисты в области карантина растений, сотрудники профильных учреждений и эксперты из различных российских проектов по борьбе с борщевиком, сообщает 78.ru

Компания JTI Россия и общество ВООП подвели промежуточные итоги двухлетней программы «Борщевик под контролем: без права на рост». Участники обсудили, как совершенствовать способы борьбы с инвазивными видами, а также рассмотрели юридические вопросы, связанные с этой работой.

Среди предложенных мер выделяли применение современных методов обработки территорий и совершенствование межведомственного взаимодействия.

По словам Алексея Заварзина, отвечающего за научное направление в университете ИТМО, "решение проблемы с внедрением борщевика и других инвазивных растений в экосистемы, сохраняемые региональными особо охраняемыми природными территориями в Ленинградской области и Петербурге, требует скоординированных усилий всех участников — властных структур, научного сообщества, общественных организаций и землепользователей".

Подписанное в июне 2024 года соглашение между региональным правительством и JTI Россия предусматривает сотрудничество на ближайшие четыре года. Пилотные работы стартовали на территории предприятия JTI «Крес Нева» и в музее-усадьбе художника Николая Рериха.

В 2025 году программа расширена — идет работа на десяти особо охраняемых природных участках региона.

Финансирование, распределённое на ключевые проекты до 2028 года, включает:

  • мониторинг и диагностику очагов борщевика,
  • разработку новых технологий борьбы,
  • улучшение существующих методик,
  • обучение специалистов и вовлечение общественности в мероприятия по сохранению природы.
Автор:
Юлия Аликова
Город
